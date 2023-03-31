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外媒揭iPhone 15 Pro靜音鍵變「超神動作鈕」　1鍵藏20種功能

▲▼ 。（圖／翻攝自IT之家）

▲iPhone 15 Pro可能將側面的靜音撥片改為「動作按鈕」。（圖／翻攝自IT之家）

記者崔子柔／綜合報導

據MacRumors報導，匿名消息人士爆料，iPhone 15 Pro系列將移除經典的靜音開關，會像Apple Watch Ultra一樣，具有可自定義的Action按鍵，其中能設定的20種功能曝光。

這名爆料者去年準確預測了iPhone 14 Pro的動態島設計，這次他則說「動作按鈕」（Action button）將取代每款iPhone機型配備Ring/Silent開關，能根據用戶偏好設定該按鈕的功能。

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲匿名消息人士爆料，iPhone 15 Pro系列將移除經典的靜音撥片。（資料圖／記者林敬旻攝）

MacRumors列出，用戶可能可以用於動作按鈕的20種功能：

1.切換響鈴、靜音模式

2.開啟、關閉勿擾模式

3.開啟、關閉閃光燈

4.開始、關閉省電模式

5.切換淺色、深色主題

6.開啟、關閉螢幕鎖定

7.顯示主螢幕

8.顯示鎖定畫面

9.打開控制中心

10.打開通知中心

11.打開相機

12.截圖

13.螢幕錄影

14.執行捷徑

15.開啟單手模式

16. 顯示App切換器

17. 啟動歌曲辨識服務Shazam

18. VoiceOver

19.啟動指南針

20.更改背景音樂

這些「動作按鈕」的功能目前大部分能透過Back Tap來進行，Back Tap 在iOS 14中引入，可以透過敲擊iPhone背面來觸發特定操作。該功能可以在「設定」內的「輔助功能」 → 「觸摸」 → 「返回點擊」下進行設置。

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