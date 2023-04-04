移工彰化雙載遭撞「噴飛進田裡」！一人骨折送醫

▲移工雙載遭撞噴飛進田裡。（圖／民眾提供）



記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

彰化縣鹿港鎮4日發生一起車禍，一輛休旅車下午4點51分行經廖厝里廖厝巷202號時，與雙載的移工發生碰撞，導致29歲羅姓越籍移工右腿閉鎖性骨折。救護人員到場後，先將羅姓移工的右腿固定，再由救護車送往醫院，詳細案情則待釐清。

這輛休旅車下午4點51分行經該路段時，與騎乘機車的移工發生碰撞，導致2名移工飛到田裡面，羅姓移工也因此右腿骨折。

▲▼移工雙載遭撞噴飛進田裡。（圖／民眾提供）



救護人員到場後，先替羅姓移工固定右腿，再由救護車送往醫院救治。另一名移工則沒有受傷，只是受到驚嚇。至於詳細案發原因為何，還要等待進一步釐清。

▲▼移工雙載遭撞噴飛進田裡。（圖／民眾提供）



據了解，這兩名移工趁著假日從台中跑來鹿港找朋友，沒想到過程中意外發生車禍，且騎乘的還是普通重型機車，目前仍要調查2人是否有國際駕照，檢驗是否有騎車的資格。

▲▼該處有許多十字路口，車禍事故頻傳。（圖／民眾提供）



此外，由於撞擊力道不小，2人噴飛到田裡以後，羅姓移工的皮包也隨之消失，目前仍在找尋當中。由於廖厝巷有許多十字路口，時常有車禍傳出，是否能夠改善，還要等待相關人員進行研討。