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新竹三寶爸結紮「老婆1年後又懷孕」　檢驗結果震驚了！全場膜拜

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO做了兩次結紮手術。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹一名三寶爸去年做完結紮手術，沒想到老婆今年竟懷孕了，在得知當下他腦袋一片空白，懷疑自己被戴綠帽，於是再赴泌尿科驗精，而結果令人震驚，最後他也選擇相信愛妻，決定做第二次結紮手術。

三寶爸在PTT娓娓道來，去年他鼓起勇氣去做結紮手術，手術部位在陰莖跟蛋蛋的根部，首先醫師會針對蛋蛋的地方打麻醉且搓揉蛋蛋，接著隔著皮膚捏起連接蛋蛋的輸精管，之後搓破皮膚把它拉出來，傷口非常小，再來能聽到剪刀喀嚓喀嚓的聲音，是輸精管被剪斷了，而後醫師會將兩邊的輸精管用繩子綁起，並進行電燒10~15秒，當下會聞到烤焦的味道，然後左蛋右蛋都要弄。

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他直言，整個體驗下來，下面會有麻麻跟被醫生拉來拉去的感覺而已，「只有電燒最痛，快要無法忍受，感覺會像再鑽牙齒那種神經痛，做完後下面會包一層紗布，3天不能碰水。這3天就是注意尿尿不要沾到紗布，肚子會悶悶不舒服的，3天後去找醫生看傷口情況，如果沒問題會給一個藥膏擦，一周後開始清槍，清槍10~15次要去驗精子數量，確定為0才有避孕效果。」

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲他透露，在電燒時比較痛。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

三寶爸透露，第一次驗精的結果，是一個顯微鏡下還有300隻精蟲，全部不會動；當時醫師表示，正常來說一個鏡頭要有1500~2000萬隻才會受孕，不會動的可能是殘留物，但要驗到0才算成功，「我想說這比例都差很多了，而且都不會動，就覺得應該是成功了，接下來便瘋狂享受不戴套的人生。」

沒想到，老婆1年後竟再次懷孕，去婦產科檢查確認已第六周，他表示，「我腦袋真的空白，但又想起去年沒有完全驗到0隻，所以婉轉地問老婆到底有沒有綠我，並解釋男人有這種想法是正常的，不過一切還是以驗精子數的報告為準吧！」

後來，三寶爸去其他家醫院，進行第二次驗精，結果是一個顯微鏡下有6隻，4隻活動力超強有A、B級，2隻是低活動力C、D級；於是他拿著檢體及報告，到結紮的診所掛號，並再做了一次免費的結紮手術，而醫師也驚呼，已幫近數千人結紮，他是第二個有這個問題的。

對此，原PO表示，他選擇相信老婆的忠心，但同時也勸道「各位如果結紮一定精子數要驗到0，不可以便宜行事，然後就算驗到0，過個1、2年還是要再次確認。

文章在PTT掀起熱烈討論，鄉民紛紛狂讚，「你人真好」、「推信任，我願稱你為電燒王者XD」、「這是傳說的天選之人嗎」、「竹科精蟲王」、「婚姻就是完全的包容，男人典範」。

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