妹妹好癢看婦科！「1反射動作」糗炸　女生們狂點頭：忍不住阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者田暐瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日因為私密處搔癢，於是到婦產科求診，結果在內診過程中，她不自覺做出1舉動，糗得她想鑽進洞裡。沒想到，這情況掀起不小共鳴，許多女生都曾有類似經驗，還有人笑說，「醫生應該習慣了。」

女網友日前在Dcard苦笑表示，「今天因為陰部搔癢去看婦產科，跟醫生講完症狀後內診，醫生用棉花棒沾了不知道什麼，塗在陰道的兩公分左右，我居然不小心發出呃嗯的聲音，真的好丟臉。」

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對此，一票女生直言，自己也有類似經歷，「我以為只有我這樣！之前照陰道超音波，嘟進去時我也是痾嗯~」、「我是太痛忍不住，沒差啦，內診我也不舒服到哼幾聲」、「之前去內診，醫師超溫柔，真的會要忍住不呻吟」、「沒關係啦，我也有過，還有因為皮膚敏感，去做精油按摩也會一直呻吟」、「沒辦法，醫生技術比較好嘛」、「每次都臉部扭曲努力不叫出來」。

另外，造成陰部搔癢的原因，可能跟外部環境、內分泌、過敏或疾病有關，環境部分，汗水、濕氣都可能刺激陰部皮膚，清潔過度也可能因乾澀引發搔癢；而疾病則可分為濕疹類、感染類、外陰皮膚病等，還有糖尿病亦有可能，它會使人免疫力降低，增加陰部感染風險。

當初次發現陰部搔癢時，可先以溫水做基本的清潔，並保持私密處的通風，排出可能的刺激因素，看情況是否好轉，若無改善則應盡速就醫。