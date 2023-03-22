　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴婦買溫泉券個資外洩遭詐10萬　收五星飯店防詐簡訊更火大

▲北投麗禧酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1位趙姓婦人2020年到北投麗禧溫泉酒店官網買溫泉券，事後接到詐騙集團冒充酒店客服來電辦理解除分期付款，趙婦受騙近10萬元，怒批酒店失職，要求酒店刪除她留存的會員個資不得再使用，隔天起竟又接到酒店持續傳來反詐騙簡訊，趙婦憤而提告討公道，台北地院審結，判酒店須刪除並停止利用趙婦所有留存聯絡方式，但不必賠償，可上訴。

麗禧酒店名列五星級飯店，經營低調奢華風格，以白磺泉提供露天風呂、獨立湯屋等高檔服務，酒店官網開放會員線上訂購溫泉券，趙婦先前於2020年10月間，2度到麗禧官網買溫泉券都沒事，但2021年11月第3度上網買券，隔月（12月）21日卻接到詐騙集團冒充酒店客服來電，聲稱刷卡誤設分期付款，須趕快辦理解除以免繼續扣款。

趙婦配合操作，結果跨行轉帳被騙走近10萬元，趙婦報警追不回血汗錢，投訴麗禧索賠也碰壁，2022年1月4日寄存證信函要求麗禧刪除她的所有個資、不得再使用，但隔天起竟又持續收到麗禧5度傳來防詐騙簡訊。

趙婦認為一再申訴但麗禧沒改善，害她飽受煎熬，且另有上千位會員個資也從官網訂購系統外洩，趙婦擔心自己個資繼續遭盜用，怒告麗禧與官網維護商墨攻公司應刪光她留存的會員個資，並停止蒐集、處理或利用，且須連帶賠償她11萬9000餘元。

麗禧2公司抗辯遭盜個資不一定來自麗禧官網，趙婦刷信用卡也可能外洩個資，趙婦受騙前，官網已花大錢升級資訊防火牆系統、加密處理消費者個資，並公告警語一再提醒消費者慎防詐騙，趙婦輕信詐騙話術卻沒撥打警方165反詐騙專線求證，所受損失與麗禧2公司無關。

麗禧和墨攻並強調早已刪除趙婦留存的個資，只剩趙婦手機門號用來傳送防詐簡訊，光憑門號無從識別趙婦身分，主張免賠。

法官指趙婦接到詐騙電話，將手機開擴音跑去問兒子怎麼解除分期付款，經兒子反覆質問，騙徒清楚表示趙婦購買溫泉券、是麗禧的會員，足以認定趙婦個資是從麗禧官網外流。

但法官查明，麗禧建置官網符合資安要求，趙婦受騙前，麗禧和墨攻已發現駭客入侵、盜走逾5000筆會員訂購紀錄，立刻補救並請其他科技公司依國際標準執行滲透測試過關，經函詢交通部觀光局與數位發展部數位產業署，都認為麗禧與墨攻盡力防範駭客入侵，並沒故意或過失外洩會員個資。

法官指出，麗禧官網的確公告「貼心提醒，防範詐騙」，也通知個資疑遭外洩的消費者小心注意，因此和墨攻公司都不必賠償趙婦，但趙婦已用存證信函要求麗禧須刪除她的個資，麗禧仍保留趙婦的手機門號，欠缺授權，由於無證據顯示墨攻存有麗禧會員個資的備份，法官僅判麗禧須刪除並停止利用趙婦所有留存聯絡方式，可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被大谷噁心滑球玩弄吞K　楚奧特：感覺相當難受
被6師長當罪犯！高中生遭逼死　同學曝內幕
國民黨通過「提名委員會」！ 朱立倫任召集人　侯友宜點頭入列
台版《黑暗榮耀》！　台中男高生遭逼死
快訊／魔獸親口承諾！　下季想再回雲豹打球
快訊／國1北上3車撞一團　入口匝道封閉
快訊／確定了！　國民黨2024總統採「徵召」
糗！吉田正尚跨欄失敗　網笑：洪總教你
快訊／吳兆絃怒了！　否認包養嗆告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

想硬上女網友拍淫片...先試吃迷姦藥！　男大生2度失敗...下場慘

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕救肉票

陸戰99旅驚傳「幽靈安官」！前後哨同時失蹤　真相曝光傻眼了

貴婦買溫泉券個資外洩遭詐10萬　收五星飯店防詐簡訊更火大

監理站前鬼切3車道...害3車相撞　網轟：阿北趕著去考駕照？

快訊／國1北上楠梓段「2大1小」撞一團　興楠路入口匝道封閉

被6師長當罪犯！高中生走絕路　同學要主任下台：你的存在是罪孽

遭教官認定「重嫌疑人」　輕生高中生曾激動怒吼「我沒有偷錢」

姊弟戀變調！恐怖男帶刀求復合　衝加油站砍女友血濺樓梯間

北市遊覽車突左偏撞分隔島！車頭慘狀曝　駕駛：我恍神...

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

想硬上女網友拍淫片...先試吃迷姦藥！　男大生2度失敗...下場慘

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕救肉票

陸戰99旅驚傳「幽靈安官」！前後哨同時失蹤　真相曝光傻眼了

貴婦買溫泉券個資外洩遭詐10萬　收五星飯店防詐簡訊更火大

監理站前鬼切3車道...害3車相撞　網轟：阿北趕著去考駕照？

快訊／國1北上楠梓段「2大1小」撞一團　興楠路入口匝道封閉

被6師長當罪犯！高中生走絕路　同學要主任下台：你的存在是罪孽

遭教官認定「重嫌疑人」　輕生高中生曾激動怒吼「我沒有偷錢」

姊弟戀變調！恐怖男帶刀求復合　衝加油站砍女友血濺樓梯間

北市遊覽車突左偏撞分隔島！車頭慘狀曝　駕駛：我恍神...

逾53萬股民捶心肝！國泰金今年股利縮水　需動用資本公積

全民普發6千小墾丁渡假村推「家人優惠」　免費升等加人不加價

國民黨2024總統人選採徵召制　鄭運鵬分析：全部都是「這三種人」

門號被拿去傳詐騙簡訊　NCC重罰亞太未落實用戶雙證件查核

陳珮騏回歸八點檔！　和他組CP喊滿意：終於換菜吃了

納入台中古早味蛋餅名單！鄉民激推「皮蛋九層塔」一吃上癮超涮嘴

北外環道高架橋建在中華路面影響住戶權益　協調會各持已見

1.05億跑車遭爆「沒領牌照」！　車主認了：不偷跑對不起自己

法國通過「6座新核電廠」投資計畫　價值520億歐元

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

社會熱門新聞

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天

台東男沒拉手剎車就下車　妻連人帶車墜入海

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

天母阿嬤用生命在種菜　本尊現身親曝原因

高雄引水人連3撞「無法可罰」辦事處出手了

父控6師逼死高中兒　搜身翻書包罵「垃圾」

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

軍人熱戀15歲少女！半年激戰54次懷孕了

即／國1北上楠梓段事故　興楠路入口匝道封閉

擁84把長短槍！安平角頭陳建文胞兄菲國落網

成大博士為40萬淪絕命毒師　校內煉毒發惡臭

更多熱門

相關新聞

男衝超商付225萬　車手「背點鈔機」收款

男衝超商付225萬　車手「背點鈔機」收款

花蓮吉安警分局16日晚間破獲一起詐騙案件，歹徒以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，誆騙被害人面交新面幣225萬元，警方獲報成立專案小組前往埋伏守候，逮捕一名充當車手年約20歲林姓男子，離譜的是，20歲的車手竟背著一部點鈔機現身收款，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

駭客攻擊！國光客運網路超商訂票「已斷10天」　下周前重新上線

駭客攻擊！國光客運網路超商訂票「已斷10天」　下周前重新上線

姊阻弟赴杜拜打工　主謀嗆聲：會找人打妳

姊阻弟赴杜拜打工　主謀嗆聲：會找人打妳

高市刑大破演唱會詐騙　Jolin也是目標

高市刑大破演唱會詐騙　Jolin也是目標

李多慧突傳訊求救　內容曝光一票人笑了

李多慧突傳訊求救　內容曝光一票人笑了

關鍵字：

分期付款詐騙五星飯店溫泉券個資駭客

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

有易怒體質星座Top 3

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面