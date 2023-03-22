貴婦買溫泉券個資外洩遭詐10萬　收五星飯店防詐簡訊更火大

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1位趙姓婦人2020年到北投麗禧溫泉酒店官網買溫泉券，事後接到詐騙集團冒充酒店客服來電辦理解除分期付款，趙婦受騙近10萬元，怒批酒店失職，要求酒店刪除她留存的會員個資不得再使用，隔天起竟又接到酒店持續傳來反詐騙簡訊，趙婦憤而提告討公道，台北地院審結，判酒店須刪除並停止利用趙婦所有留存聯絡方式，但不必賠償，可上訴。

麗禧酒店名列五星級飯店，經營低調奢華風格，以白磺泉提供露天風呂、獨立湯屋等高檔服務，酒店官網開放會員線上訂購溫泉券，趙婦先前於2020年10月間，2度到麗禧官網買溫泉券都沒事，但2021年11月第3度上網買券，隔月（12月）21日卻接到詐騙集團冒充酒店客服來電，聲稱刷卡誤設分期付款，須趕快辦理解除以免繼續扣款。

趙婦配合操作，結果跨行轉帳被騙走近10萬元，趙婦報警追不回血汗錢，投訴麗禧索賠也碰壁，2022年1月4日寄存證信函要求麗禧刪除她的所有個資、不得再使用，但隔天起竟又持續收到麗禧5度傳來防詐騙簡訊。

趙婦認為一再申訴但麗禧沒改善，害她飽受煎熬，且另有上千位會員個資也從官網訂購系統外洩，趙婦擔心自己個資繼續遭盜用，怒告麗禧與官網維護商墨攻公司應刪光她留存的會員個資，並停止蒐集、處理或利用，且須連帶賠償她11萬9000餘元。

麗禧2公司抗辯遭盜個資不一定來自麗禧官網，趙婦刷信用卡也可能外洩個資，趙婦受騙前，官網已花大錢升級資訊防火牆系統、加密處理消費者個資，並公告警語一再提醒消費者慎防詐騙，趙婦輕信詐騙話術卻沒撥打警方165反詐騙專線求證，所受損失與麗禧2公司無關。

麗禧和墨攻並強調早已刪除趙婦留存的個資，只剩趙婦手機門號用來傳送防詐簡訊，光憑門號無從識別趙婦身分，主張免賠。

法官指趙婦接到詐騙電話，將手機開擴音跑去問兒子怎麼解除分期付款，經兒子反覆質問，騙徒清楚表示趙婦購買溫泉券、是麗禧的會員，足以認定趙婦個資是從麗禧官網外流。

但法官查明，麗禧建置官網符合資安要求，趙婦受騙前，麗禧和墨攻已發現駭客入侵、盜走逾5000筆會員訂購紀錄，立刻補救並請其他科技公司依國際標準執行滲透測試過關，經函詢交通部觀光局與數位發展部數位產業署，都認為麗禧與墨攻盡力防範駭客入侵，並沒故意或過失外洩會員個資。

法官指出，麗禧官網的確公告「貼心提醒，防範詐騙」，也通知個資疑遭外洩的消費者小心注意，因此和墨攻公司都不必賠償趙婦，但趙婦已用存證信函要求麗禧須刪除她的個資，麗禧仍保留趙婦的手機門號，欠缺授權，由於無證據顯示墨攻存有麗禧會員個資的備份，法官僅判麗禧須刪除並停止利用趙婦所有留存聯絡方式，可上訴。