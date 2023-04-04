當不成女主角還被詐60萬！精靈系女神怒告製作人　結果出爐

▲黎晏孜指控製作人余志賢沒房子卻稱已抵押，向她借錢60萬元周轉拍戲。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台北報導

有「精靈系女神」封號的藝人黎晏孜，2020年誤信男子余志賢要籌拍偶像劇《微笑HOUSE》，且已拿房子去抵押但缺現金周轉，黎女得知後大方借款60萬元，但卻意外發現余根本沒有房子可以抵押，於是找來朋友幫忙喬債，並對余男提告詐欺，結果余男不但被打到滿頭包，還遭法官判刑5個月，得易科罰金。

根據判決，獨角獸國際影音製作有限公司負責人余男，原本為戲劇的幕後工作人員，但他卻在2020年間以正在籌備偶像劇為由，向黎晏孜(本名李昀璐)表示，劇本已向文化部申請補助，若順利可以安排黎女擔任女主角，但是他已拿房子、車押去貸款，還需要資金周轉。

黎女得知此事後，立刻拿出現金40萬元、轉帳20萬元給余男，但事隔沒多久，她就發現余男名下根本沒有房子可以拿去抵押，驚覺受騙，立刻將余男約出來商討債務事宜，不料雙方卻談判破裂，黎女當下便帶著助理離開。

黎女離開之後，與黎女同行的楊姓等4名男子則留在餐廳，徒手圍毆余志賢，導致余的頭、臉與雙手等多處擦挫傷。余男事後控告黎女涉嫌教唆傷害，但檢方認為罪證不足，將黎女不起訴；至於動手的楊男等4人則被依傷害起訴後，一審各被判拘役30天、得易科罰金，現正上訴二審中。

黎女事後反告余男涉嫌詐欺，余男還一度傳拘不到，遭發布通緝被逮。檢方調查，余男的確有向文化部申請補助拍攝偶像劇《微笑HOUSE》，只是沒有通過審核，卻明知自己沒房子還佯稱有抵押問題，向人借錢60萬元得手，因此依詐欺取財罪提起公訴。

一審法官審理後，認為余男矢口否認犯行，且至今未與黎女達成和解，因此將他判刑5個月。不過，檢方認為判刑過輕，因此上訴二審，但二審法官近日審結，認為一審判決並無不妥，最終仍駁回上訴，全案確定。