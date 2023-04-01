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12星座吠陀占星4月運勢！雙子、處女、摩羯財運旺爆，口袋賺飽飽

文／李靜唯老師

走完3月運勢，進入新的月份，華人吠陀占星權威，與阿南德同門派的李靜唯老師分析，4月份吠陀巨蟹、獅子跟水瓶事業上會發光發熱，吠陀牡羊、金牛跟天秤走桃花旺運，至於吠陀雙子、處女跟摩羯則財運上相當給力，可以趁金錢運旺時為自己口袋增添不少實力。

不過，李靜唯老師特別提醒，吠陀星座只有兩成的人會跟自己的西洋星座重疊，其餘八成的人，吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座。以出生日期來分清晰易懂，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

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4月事業運最旺：巨蟹、獅子、水瓶

巨蟹（7/15-8/14） （吉）

工作和事業方面會顯得更加靈活，可以靠本身的智慧和口才充分表達自己的意見，進而與同事和長官建立更良好的溝通管道，不僅可以有效解決問題、提高工作效率，職場上的人際關係也會更加順暢。

獅子（8/15-9/14） （吉）

職場上將會更加受歡迎並得到長官的認可，讓你充滿自信和領導力，在工作上充滿難以抵擋的魅力，不但能獲得合作夥伴和上級的支持，也有很大機會受到貴人提拔。

水瓶（2/15-3/14） （吉）

金星會啟發你更多嶄新的創意和思維，讓你4月份在工作和事業方面獲得更多的發揮及貴人肯定，也有機會結交新的工作夥伴，從而開拓新的事業領域。

▲三星座事業運好。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

4月感情運最旺：牡羊、金牛、天秤

牡羊（4/15-5/14）（吉）

感情方面會更加活躍且充滿機會，木星進入牡羊座後會激發冒險精神和情感方面的獨立，更願意追求自己的夢想和目標，而這將會對愛情關係產生一些影響，建議勇敢的向對方表達自己的感情，或是嘗試發展一段新的戀情。

金牛（5/15-6/14）（吉）

歷經前幾個月感情的磨合之後，4月份關係會變得順利和美滿，雙方會更重視感情帶來的穩定和安全感，同時也會義無反顧的投入這段感情，讓彼此之間的感情升溫！

天秤（10/15-11/14）（吉）

伴侶之間的情感關係，會感覺十分美好與和諧，彼此內心將會擁有更多的幸福感和滿足感，與另一半也會開始培養共同的話題跟興趣，並且透過一起學習或旅遊，感受到更多的愛與溫暖，雙方感情也會更加深厚。

射手（12/15-1/14）( 平）

4月你將展現出獨樹一格的浪漫與創意去結識新的異性，或者在社交場合中邂逅自己喜歡的人。只是要注意時時保持一顆真誠樂觀的赤子之心，避免過度誇張和虛假的言行，自然會吸引到有緣人。

▲金牛感情升溫。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

4月財運最旺：雙子、處女、摩羯

雙子（6/15-7/14） （吉）

受到木星影響，4月會讓雙子座有更多管道獲得財富和收入，特別是在社交網路和人際關係方面，有可能是透過與朋友、同事、商業夥伴等人建立更密切的聯繫合作，從而開拓出更多的商業機會和財富收益，讓你荷包滿滿。

處女（9/15-10/14） （吉）

如果你願意嘗試新的財務策略和規劃，並且勇敢去面對未來可能的風險和挑戰的話，4月份處女座有機會亂中取財，有意外的財富機遇並獲得收益，只是還是要懂得量入為出，盡量避免過度的投機和冒險行為，保持一貫謹慎和理性的理財方式，就能讓財富不斷累積。

摩羯（1/15-2/14） （吉）

4月受到金星加持，終於可以告別財務低潮，為你帶來新的投資轉機，或是遇見為你帶來財運的貴人，4月是一個適合投資理財的時機點，此外，在工作方面的努力及進展，也會為你帶來更多拓展的機會與收益。

雙魚（3/15-4/14） （平）

受到木星和水星影響，靠靈活的頭腦及溝通能力，將會帶來更多的收入來源，有可能是兼職或斜槓的收入，或是出其不意的靈感，讓你對賺錢更具敏銳度。此外，也可能會有不同的投資機會讓你眼花撩亂，不過4月的開銷也大，必需懂得開源節流，避免不必要的開支和浪費，做好財務控管才不會變成過路財神。

▲4月份處女座有機會亂中取財。（示意圖／翻攝自pexels）

4月健康運要注意：天蠍

天蠍（11/15-12/14） （凶）

4月起連續三個月天蠍座都要特別注意健康，因長期累積的工作壓力或感情困擾造成內心的焦慮和不安，特別要注意頭部，腦神經及呼吸系統相關的疾病，或是上半身疼痛的問題，譬如牙痛，頭痛，腕道症候群及五十肩等。可喜的是4月金星進入夫妻宮，對方無微不至的陪伴與照顧，將會讓你內心得到很大的安慰！

▲政府普發6000元。（示意圖／記者林振民攝）

李靜唯老師提醒，整個4月火星都還在雙子座被計都影響著，除了戰事之外，所有跟交通運輸有關的意外災難，也要特別小心！不過4月也有短暫的好消息可以喘口氣，李靜唯老師分析，4月5日之後代表財富的金星進入很旺的金牛座，民眾對物質層面的安全感會稍微增加，譬如政府普發6000元終於入袋、或是還會有其他政策性補助的消息出現！

而且包括台灣及其他國家的股市也有跌深反彈的機會，李靜唯老師指出，由於這次金星沒有受到任何凶星相位的影響，歐美銀行倒閉潮造成的恐慌，可能因此「暫時」得到緩解，全球金融市場與經濟數據4月底之前會比較穩定，通膨也緩慢降溫，如同聯準會日前暗示的升息周期可望接近終點。

但李靜唯老師還是提醒大家，因為5月火星即將進入巨蟹座，代表跟房地產相關的產業及缺水缺電及糧荒的問題會更加嚴重，不能掉以輕心。李靜唯老師呼籲大家，4月投資還是以短線為宜，要懂得見好就收，黃金已突破高點，買不起黃金的人則可以從相對便宜的白銀入手，家中多儲備糧食及現金，或準備好家用太陽能發電機，也都可備不時之需！

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