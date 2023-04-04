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故宮修復特展揭秘！受損原因不只是摔破　「灰塵」也會讓文物生病

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，揭開文物修復的秘密。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮先前摔破瓷器引發爭議，如今文物已修復，更藉此機會舉辦「文物檢測與修復在故宮」特展，展出修復成果。除了3件備受關注的瓷器外，還能看見其他銅器、漆器、書畫等文物的修復，並公開科學研析與修復技術，探究文物保存狀況、為延續文物生命而努力。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

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▲故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

故宮典藏文物將近70萬件，時間跨度數千年，為了為守護這些珍貴的人類文明資產，特別成立全國唯一獨立的文物保存修復部門。故宮設置書畫、古籍檔案、器物與織品四大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出修復方案，來延長文物壽命。

特展中也分享，導致文物損害的原因非常多，因為文物就像人體一樣，可能「自然老化」，除了可以想像的地震、碰撞、摩擦等，像是不穩定溫濕度、蟲害、紫外線、材質結構等都是因素，就連「灰塵」也可能導致文物生病。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲許多原因都可能讓文物「生病」。（圖／記者林育綾攝）

此次展覽分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術，探究文物的內部結構、製作技術，揭開文物不為人知的身世。同時搭配多媒體互動，呈現近年來利用現代檢測技術，結合科技與人文的探究成果。

文物科學檢測在保存修復、展覽、徵集、工藝史研究上，扮演了不可或缺的角色，也協助釐清許多相關問題，此次主要藉由展出象牙球、游魚轉心瓶、亞醜方簋及夾紵菩薩像等4件文物，公開它們的X光透視或斷層掃描影像，讓觀眾一窺肉眼無法看到、隱藏於文物內部的秘密，揭露過去不為人知的身世傳奇。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲藉由科技檢測，可以解開文物的身世之謎。（圖／故宮提供）

第二單元「陶瓷修復」，展示的5件陶瓷文物都是清宮之傳世品，也包括先前不慎破損的3件瓷器。修復師在進行修復工作時，需要先判別瞭解當初的燒造技術，還有釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲▼先前破損而受到矚目的瓷器，也在此次特展中亮相。（圖／故宮提供）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展。（圖／故宮提供）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。

此次展示的兩件絹本畫，除因自然老化外，一部分受到繪畫材料處理與裝裱修復方法影響，造成劣化必須局部或全面揭裱修復。為了保留最多的原始裝裱材質與歷史藝術訊息，修復師採用最小干預的方法與可逆性的材料，作為修復原則，最終希能達到「厚薄均調，潤潔平穩」的審美境界。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲書畫修復的過程揭秘。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此次特展中，也展出研究員的工作室，讓民眾可以藉由空間裡的物品，想像修復師工作樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

「文物檢測與修復在故宮」特展
展期：2023年3月31日～112年6月10日
地點：故宮北部院區 正館105陳列室

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