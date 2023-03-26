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故宮庫房發現狒狒！本草綱目記載「見人則笑」　網驚見恐怖細節

▲▼國立故宮博物院小編也發「狒文」，文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，提到許多有趣線索。（圖／Facebook／國立故宮博物院）

▲故宮小編也發「狒文」，四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，提到許多有趣線索。（圖／Facebook／國立故宮博物院，下同）

記者林育綾／綜合報導

桃園狒狒脫逃事件，鬧得全國上下「狒狒」揚揚，許多臉書粉專也跟風發「狒文」，國立故宮博物院小編今（26）日也分享，「在故宮文物庫房裡發現了狒狒！」原來是文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，其中線索包括不只一次提到狒狒「迅走」，還有外觀的「見人則笑」，網友也眼尖讀到恐怖細節。

▲▼國立故宮博物院小編也發「狒文」，文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，提到許多有趣線索。（圖／Facebook／國立故宮博物院）

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▲李時珍編著的《本草綱目》中，收錄了有關「狒狒」的資訊。

故宮小編在臉書發文提到，16世紀晚期文人李時珍編著的《本草綱目》中，收錄了有關「狒狒」的資訊，不僅有古今文獻的記載，甚至圖文並茂，畫出了狒狒的外觀；而若是仔細品味，就能發現許多有趣線索。

例如，文獻中不只一次提到狒狒「迅走」，小編表示，「就我們那位已跑過大半個桃園地區的狒狒來看，此般描述應該滿符合實際狀況的吧！」

▲▼國立故宮博物院小編也發「狒文」，文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，提到許多有趣線索。（圖／Facebook／國立故宮博物院）

▲▼書中也提到狒狒「見人則笑」，圖像更呈現狒狒一抹詭異的微笑。

▲▼國立故宮博物院小編也發「狒文」，文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，提到許多有趣線索。（圖／Facebook／國立故宮博物院）

另外，書中也提到狒狒「見人則笑」，圖像更呈現狒狒一抹詭異的微笑，不過故宮小編也說明，這是人類看到狒狒有獨特臉部特徵，給予一種「微笑」的想像詮釋。但是請注意，「如果遇到狒狒，不管狒狒有沒有在對你笑，請不要對牠微笑以對，否則狒狒會覺得你是在威嚇，進而激怒牠！」

有眼尖網友也從截圖中讀到恐怖細節，像是其中一段描述「先笑而後食之」，在描述狒狒露出被人類想像、投射的「微笑」後，下一步就可能攻擊人。讓網友驚嚇表示，「描述得好可怕！」

▲▼國立故宮博物院小編也發「狒文」，文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，提到許多有趣線索。（圖／Facebook／國立故宮博物院）

▲眼尖網友讀到恐怖細節。

故宮小編也根據記載介紹，「狒狒」不是唯一的名稱，書中也列舉許多別名，像「梟羊」、「野人」、「人熊」等都是。其中「人熊」的稱呼還留到現在，作為台語對狒狒的稱呼，來由根據20世紀初期語言學家小川尚義編著《臺日大辭典》記載，台灣漢人的台語裡，狒狒就唸作「ラン ヒム」（lâng-hîm，人熊）。

小編也提醒，若在外面遇到傳說中那位狒狒，「不要眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉身奔跑，立即撥打1999通報當地縣市政府」。

其他網友看了也紛紛讚「最近的狒文知識含量都好高」、「狒盡心思 小編加班辛苦了」、「專業狒文」、「小編好厲害！」還有人形容書中廢廢的圖像「怎麼挺像山海經中的神奇生物」。

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