故宮破損國寶修復了！3件瓷器特展亮相　修復師透露：細看還有痕跡

▲故宮破損瓷器修復過程。（影／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮去年3件文物破損引發各界譁然，今（30）日公布文物修復成果，同時舉辦「文物檢測與修復在故宮」特展。而過往多半藏身在幕後的修復員，也難得現身亮相，修復師陳澄波透露，這3件費時3個月修復。此次展覽也公開分享故宮如何利用科學研析與修復技術，探究文物保存狀況、為延續文物生命而努力。

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▲故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的3件文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

故宮去年破損的3件文物包括「青花花卉盤」、「暗龍白裏小黃瓷碗」、「嬌黃釉綠彩雙龍小碗」，如今在修復師的努力下已經修復。助理研究員陳澄波透露，「其實仔細用肉眼看，還是能看到輕微痕跡」。

▲▼故宮「嬌黃釉綠彩雙龍小碗」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「青花花卉盤」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「暗龍白裏小黃瓷碗」修復前後。（圖／故宮提供）

陳澄波說，瓷器比起其他材質的文物來說，可說是最穩定，卻也最怕物理損傷的文物。這次3件文物，大約費時3個月修復，由於這些瓷器的結構較強，破損磁片比較光滑，因此以環氧樹脂黏合，避免年和強度不足。

被媒體問及在修復過程中，有沒有特別的困難與挑戰？他表示，其實對待每一件文物都是個案處理，也都盡力完成，沒有特地將哪一件視為特別，因為每件文物修復工作都相當重要。平時他多半配合展覽需求，完成一件件任務。

▲故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，修復師陳澄波也現身分享過程。（圖／記者林育綾攝）

至於修復的瓷器，能否如常地持拿？陳澄波說，如果是有把手的文物，而破損處正好是把手時，即使已經黏合修復，還是會建議避免持拿把手的地方。但若以這3件文物來說，可以如往常持拿沒有問題；只不過這些珍貴文物通常不會用作日常使用，如果以保存文物的特定方式持拿，就沒有問題。

▲此次特展也模擬出修復員平時的工作室，讓民眾可想像修復師工作樣貌。（圖／記者林育綾攝）



▲▼三件瓷器成為此次被關注的焦點。（圖／記者林育綾攝）

據悉培養一位修復員至少要10年時間，甚至需要一生的投入。此次「文物檢測與修復在故宮」特展，分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

「文物檢測與修復在故宮」特展

展期：112年3月31日～112年6月10日

地點：故宮北部院區 正館105陳列室