　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

故宮破損國寶修復了！3件瓷器特展亮相　修復師透露：細看還有痕跡

▲故宮破損瓷器修復過程。（影／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮去年3件文物破損引發各界譁然，今（30）日公布文物修復成果，同時舉辦「文物檢測與修復在故宮」特展。而過往多半藏身在幕後的修復員，也難得現身亮相，修復師陳澄波透露，這3件費時3個月修復。此次展覽也公開分享故宮如何利用科學研析與修復技術，探究文物保存狀況、為延續文物生命而努力。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的3件文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

故宮去年破損的3件文物包括「青花花卉盤」、「暗龍白裏小黃瓷碗」、「嬌黃釉綠彩雙龍小碗」，如今在修復師的努力下已經修復。助理研究員陳澄波透露，「其實仔細用肉眼看，還是能看到輕微痕跡」。

▲▼故宮「嬌黃釉綠彩雙龍小碗」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「嬌黃釉綠彩雙龍小碗」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「嬌黃釉綠彩雙龍小碗」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「青花花卉盤」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「青花花卉盤」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「青花花卉盤」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「暗龍白裏小黃瓷碗」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「暗龍白裏小黃瓷碗」修復前後。（圖／故宮提供）

▲▼故宮「暗龍白裏小黃瓷碗」修復前後。（圖／故宮提供）

陳澄波說，瓷器比起其他材質的文物來說，可說是最穩定，卻也最怕物理損傷的文物。這次3件文物，大約費時3個月修復，由於這些瓷器的結構較強，破損磁片比較光滑，因此以環氧樹脂黏合，避免年和強度不足。

被媒體問及在修復過程中，有沒有特別的困難與挑戰？他表示，其實對待每一件文物都是個案處理，也都盡力完成，沒有特地將哪一件視為特別，因為每件文物修復工作都相當重要。平時他多半配合展覽需求，完成一件件任務。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，修復師陳澄波也現身分享過程。（圖／記者林育綾攝）

至於修復的瓷器，能否如常地持拿？陳澄波說，如果是有把手的文物，而破損處正好是把手時，即使已經黏合修復，還是會建議避免持拿把手的地方。但若以這3件文物來說，可以如往常持拿沒有問題；只不過這些珍貴文物通常不會用作日常使用，如果以保存文物的特定方式持拿，就沒有問題。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲此次特展也模擬出修復員平時的工作室，讓民眾可想像修復師工作樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損引起爭議的文物也亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼三件瓷器成為此次被關注的焦點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

據悉培養一位修復員至少要10年時間，甚至需要一生的投入。此次「文物檢測與修復在故宮」特展，分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲▼故宮舉行「文物檢測與修復在故宮」特展，先前破損受到矚目的文物也在此次展出。（圖／故宮提供）

▲▼展覽也展出其他修復成果。（圖／故宮提供）

「文物檢測與修復在故宮」特展
展期：112年3月31日～112年6月10日
地點：故宮北部院區 正館105陳列室

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／周興哲當爸了！　狂喜擁抱未婚妻：我快等不及
台中2人遭活埋！一度傳「看到腳了」　家屬焦急怒吼：還要多久
快訊／前立委施台生癌逝！　享壽77歲
快訊／魔獸遭爆台女地下情！　雲豹回應了
遭嗆抵制！　六福村冷清現況曝
首批新車安全星級評等出爐！　2人氣車款奪5星　
快訊／倒塌畫面曝！　他被壓掙扎
台中老屋倒塌照！　2人活埋位置曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

故宮破損國寶修復了！3件瓷器特展亮相　修復師透露：細看還有痕跡

ChatGPT風險！學者憂：內容被特定團體操控「需要人工檢驗」

網傳「澳洲進口蛋來自中國」　陳吉仲澄清：有產地佐證文件

1個月發現20具浮屍　氣象局解釋「海流向北」：往北推再浮出海

澱粉食物經「1過程」熱量大降！醫激推：還可防大腸癌、糖尿病

首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

馬英九談武漢包機「我政府造成困擾」　陳時中：他自己沒做事心虛

日本第一牛郎開課了！鄉民見「授課內容」罕見力挺：確實有資格

打兩劑半年保護力剩5成！醫籲高齡族群「疫苗+1」提升保護力

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

故宮破損國寶修復了！3件瓷器特展亮相　修復師透露：細看還有痕跡

ChatGPT風險！學者憂：內容被特定團體操控「需要人工檢驗」

網傳「澳洲進口蛋來自中國」　陳吉仲澄清：有產地佐證文件

1個月發現20具浮屍　氣象局解釋「海流向北」：往北推再浮出海

澱粉食物經「1過程」熱量大降！醫激推：還可防大腸癌、糖尿病

首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

馬英九談武漢包機「我政府造成困擾」　陳時中：他自己沒做事心虛

日本第一牛郎開課了！鄉民見「授課內容」罕見力挺：確實有資格

打兩劑半年保護力剩5成！醫籲高齡族群「疫苗+1」提升保護力

釣客闖燕鷗保護區「登島垂釣」！　馬祖海巡隊取締函送

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

推動環境友善運輸城市　新竹市加碼機車汰舊換購補助

越南女去年3月遭遣返「1年後淪浮屍」　偷渡與夫相聚？疑點待查

山上徹也「追加起訴」4罪！　日檢結束安倍槍擊案偵查

雞排便當90元「單買雞排卻要100元」　老饕喊：照樣買單！原因曝

她和朋友合租準備要簽約！　內行親戚「3原因」急阻止：不要租

公開了！林柏宏秀無名指婚戒　曝感情進度：拍《鬼家人》就有了

老闆說「帶她見世面」…女大生當晚遭性侵懷孕！孕中再遭殘忍強上

市價7折買高檔豪墅　票房毒藥變當紅炸子雞

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

生活熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多熱門

相關新聞

故宮庫房發現狒狒！網驚見恐怖細節

故宮庫房發現狒狒！網驚見恐怖細節

桃園狒狒脫逃事件，鬧得全國上下「狒狒」揚揚，許多臉書粉專也跟風發「狒文」，國立故宮博物院小編今（26）日也分享，「在故宮文物庫房裡發現了狒狒！」原來是文物庫房收藏的四庫全書寫本《本草綱目》記載許多與狒狒相關資訊，其中線索包括不只一次提到狒狒「迅走」，還有外觀的「見人則笑」，網友也眼尖讀到恐怖細節。

清明5天連假！郵局快捷投遞不打烊　開放指定地點收寄

清明5天連假！郵局快捷投遞不打烊　開放指定地點收寄

故宮外流圖檔「未來都會開放」

故宮外流圖檔「未來都會開放」

故宮圖檔外流　可能比駭客入侵更嚴重

故宮圖檔外流　可能比駭客入侵更嚴重

助攻搶600萬國際客！故宮「閉館日專案開放」　幕後推手是他

助攻搶600萬國際客！故宮「閉館日專案開放」　幕後推手是他

關鍵字：

故宮

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面