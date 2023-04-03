　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓新增4基地「供美軍使用」！最近距台灣僅400公里

▲▼美軍F-16戰隼戰鬥機、F16戰機。（圖／路透）

▲示意圖，圖為美軍F-16戰隼戰鬥機。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓今天公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座基地位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座在卡加延省的海軍基地距離台灣僅約400公里。

法新社報導，菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這4個地點被認為「合適且互利」。

美國與菲律賓多年前就已簽定共同防禦條約，今年2月，這兩個長期盟邦同意在菲國「戰略區域」擴大合作，試圖抗衡中國對台灣日益獨斷的行徑，以及中國在南海興建基地的行為。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）已允許美軍使用5座菲律賓基地，後來增至9座，但在政府諮詢地方官員期間，另外4座的地點並未公開。

根據菲律賓總統府新聞辦公室聲明，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）批准美軍使用的基地有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省（Cagayan）一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一座陸軍軍營。

位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地距離台灣僅約400公里。

第4座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
ICU護理師曝「最難說出口的1句話」！　眾人淚崩
張惠妹大開深V「直逼肚臍下」！　破出道最狂尺度
快訊／總統府證實！蔡英文加州會晤麥卡錫
袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應
快訊／新竹縣4642戶大規模停電　台電搶修
「TOYOTA雙生入門休旅」捕獲！將有7人座　有望成台灣Ya
美媒：麥卡錫4／5將在加州會晤蔡英文
研究：這5件事都做到「多活4.7年」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬英九重啟兩岸對話之門　黃介正：明年總統選舉是生死投票

菲律賓新增4基地「供美軍使用」！最近距台灣僅400公里

美媒：美眾議長麥卡錫4／5將在加州會晤蔡英文

馬來西亞國會通過司法改革　廢除「強制死刑」

快訊／北約宣布：芬蘭4日將正式加入北約

全日空系統當機「22航班取消」！　2900旅客擠爆櫃台畫面曝

爆炸畫面曝光！俄羅斯軍事部落客遭炸死　26歲女子被抓

美「龍捲風」狂掃11州已逾32死　拜登宣布重大災難！投入聯邦援助

老公輕生「2個月後復活」竟是假死！　人妻傻眼：跟6年小三跑了

日22歲消防員車震11歲女童！交友軟體誘騙　辯：是真愛

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

馬英九重啟兩岸對話之門　黃介正：明年總統選舉是生死投票

菲律賓新增4基地「供美軍使用」！最近距台灣僅400公里

美媒：美眾議長麥卡錫4／5將在加州會晤蔡英文

馬來西亞國會通過司法改革　廢除「強制死刑」

快訊／北約宣布：芬蘭4日將正式加入北約

全日空系統當機「22航班取消」！　2900旅客擠爆櫃台畫面曝

爆炸畫面曝光！俄羅斯軍事部落客遭炸死　26歲女子被抓

美「龍捲風」狂掃11州已逾32死　拜登宣布重大災難！投入聯邦援助

老公輕生「2個月後復活」竟是假死！　人妻傻眼：跟6年小三跑了

日22歲消防員車震11歲女童！交友軟體誘騙　辯：是真愛

「Good，免役啦」Ravi獲假診斷對話、手法曝光！　韓網看傻：有夠醜陋

賓士「GLS旗艦休旅」將推全新改款！有望導入首個四缸插電動力

台鐵三坑站晚間「旅客落軌」頭傷緊急送醫　列車延誤16分鐘

病患家屬跪地哭求「沒辦法了嗎？」ICU護理師嘆：1句話最難說出口

張惠妹大開深V「直逼肚臍下」！　破出道最狂尺度...激辣畫面曝光

快訊／總統府證實蔡英文加州會晤麥卡錫　反擊中國軍演威脅

5歲女兒坐推車…路人指著笑「羞羞臉」！　伊萊媽怒了：有事嗎？

馬英九重啟兩岸對話之門　黃介正：明年總統選舉是生死投票

快訊／新竹縣竹北4642戶大規模停電　台電搶修中

袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應：都是沒看過的資料

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

南韓仁川電影院大火！　動員百人灌救

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

全日空當機22航班取消！旅客擠爆櫃台

即／日本5／8取消入境管制！赴日免打3劑

奪命3P！他「遭情侶檔斷根」亂刀砍死

英媒：台灣恐再失邦交國　5、6月很關鍵

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

陸大媽舉擴音器　狂吼日本警察

孕婦爽嗑烤魚！吃完傻見密麻活蛆狂蠕動

植物真的會尖叫　最新研究曝光

老公輕生竟是假死　人妻傻眼：跟小三跑了

更多熱門

相關新聞

人夫菲國出差搞上女同事　小三逼宮下場慘

人夫菲國出差搞上女同事　小三逼宮下場慘

知名運動成衣廠一名已婚葉姓職員至菲律賓廠區工作時，意外遇到強颱，當地斷水電1個月，在這段辛苦日子期間，竟與女同事「患難見真情」發生婚外情，而小三為讓他離婚以死相逼，正宮震怒提告。台北地院判決小三須賠償22萬。

106歲菲國刺青師 成「時尚雜誌」最年長封面人物

106歲菲國刺青師 成「時尚雜誌」最年長封面人物

菲律賓渡輪行駛中起火　至少12死

菲律賓渡輪行駛中起火　至少12死

美軍2架黑鷹直升機墜毀　傳9人罹難

美軍2架黑鷹直升機墜毀　傳9人罹難

長榮首航克拉克　每周35班飛菲律賓

長榮首航克拉克　每周35班飛菲律賓

關鍵字：

菲律賓美軍

讀者迴響

熱門新聞

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

謝金燕鬆口認與林志穎「驚人關係」

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面