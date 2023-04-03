分析蔡英文出訪瓜國總統談話　洪孟楷：拉美其他邦交國恐有鬆動訊號

▲總統蔡英文與瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）交談。（圖／政治中心攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文率團出訪瓜地馬拉，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）表示，如果台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，「那一定就是瓜地馬拉。」對此，國民黨立委洪孟楷分析，這可能是又有拉美邦交國要鬆動的訊號。

蔡英文「民主夥伴共榮之旅」一行在瓜國時間1日晚上7點，舉行答謝晚宴，感謝瓜國政府與人民對訪團的熱情接待。賈麥岱總統致詞時表示，世界現在正在重組，強權可能不再是強權，而之前不是強權的國家會起來，而民主、自由這些都受到威脅，之前有一位拉丁美洲總統跟他說，台灣友邦越來越少，但他想說的是，如台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，「那一定就是瓜地馬拉。」

洪孟楷在《TVBS戰情室》表示，賈麥岱這句話是正面表述，代表堅定不移，但你不會對一個好人緣的人這樣說，講說你沒朋友我是你最後的朋友，這代表就是你朋友越來越少，我國在中南美洲的邦交國，地緣比較近，所以會不會賈麥岱聽到風聲，有其他邦交國正在鬆動，外交部應該要正視。

蔡英文展開睽違3年多的出訪行程，前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，進行為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，去程及回程將過境紐約、洛杉磯。此行總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮及跨黨派立委等人同行，預定4月7日返台。