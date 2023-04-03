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另類防災！清明期間鹽水消防善用民力　結合義消水肥車共同防災

▲台南市消防局一大隊鹽水消防隊，清明連假期結合義消吳宗政的水肥車，該車具有高壓水霧噴槍可裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期亦可協助防滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局一大隊鹽水消防隊，清明連假期結合義消吳宗政的水肥車，該車具有高壓水霧噴槍可裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期亦可協助防滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

咦？怎麼會有一輛水肥車貼著「打火弟兄」貼紙，和消防車共同在公墓巡邏？掃墓民眾好奇詢問，才知原來是台南市消防局一大隊鹽水消防隊，結合義消吳宗政的水肥車，該車具有高壓水霧噴槍可供使用，除可以裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期亦可協助防阻擴大延燒，實在是消防人員得力助手！

▲台南市消防局一大隊鹽水消防隊，清明連假期結合義消吳宗政的水肥車，該車具有高壓水霧噴槍可裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期亦可協助防滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區共有18座公墓，鑒於清明時節，民眾多會前往各墓地掃墓以緬懷先人，並著手進行整理墓地及燃燒金紙等，但往往因天乾物燥，若火源管控不當，很容易引起火警，除了讓消防人員為此疲於奔命外，因救災所需大量水源，更加劇台南市缺水的問題，而衍生空氣汙染也危害附近居民的健康。

▲台南市消防局一大隊鹽水消防隊，清明連假期結合義消吳宗政的水肥車，該車具有高壓水霧噴槍可裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期亦可協助防滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為便利民眾掃墓及減少火災，鹽水區公所已事先雇工砍草並於各公墓擺放水桶及水袋供民眾使用；鹽水消防隊亦結合義消等民間資源，每日編排公墓警戒暨宣導勤務，並結合義消共同巡邏及定點警戒等方式實施防火。

▲台南市消防局一大隊鹽水消防隊，清明連假期結合義消吳宗政的水肥車，該車具有高壓水霧噴槍可裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期亦可協助防滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，請民眾支持「以功代金」，減少燃燒紙錢，清明掃墓時應遵守「四不二記得」原則：不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，記得撲滅餘燼、記得隨手將垃圾帶走，除維護環境整潔外，也可降低墓地火災發生機率，期待民眾「掃墓」而不「燒墓」，讓先人們在另一個世界也能安穩過生活。

消防局第一大隊長陳博文亦表示，對於該轄火災頻率較高的墓地區域及時段，除規劃巡邏或駐點宣導、警戒外，亦於現場發放水袋，以利民眾澆熄火源。

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