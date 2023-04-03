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大陸 大陸焦點 特派現場

中國足協醜聞連環爆　體育局官員強制進駐！

▲▼中國足球國家隊 。（圖／CFP）

▲中國足球國家隊 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸足球協會醜聞頻傳，大陸體育總局日前緊急組成工作組，目前已經正式進駐足協，將主持協會的相關工作。

根據陸媒報導，中國足協工作組由體育總局黨組成員、副局長李穎川擔任組長，現任體科所黨委書記兼所長曹景偉、現任手曲棒壘中心副主任楊旭、籃球中心中國籃協聯合黨委副書記、紀委書記袁永清、中國足協副主席高洪波、孫雯、協會紀委書記閆佔河擔任組員。

▼大陸國家體育總局副局長、足協副主席杜兆才落馬。（圖／CFP）

▲大陸國家體育總局副局長、足協副主席杜兆才。（圖／CFP）

值得注意的是，工作組7人中，除高洪波、孫雯、閆佔河為現中國足協領導層成員外，還有1位「老人」曹景偉。早在13年前，中國足壇掀起上一輪掃賭打假反貪風暴期間，曹景偉就曾作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部之一，參與協會具體管理工作。

在足協掛職期間，曹景偉曾出任協會國家隊管理部部長，並先後出任國家男足、國家女足領隊。現任中國足協副主席高洪波在首度執教國足期間，與他搭檔擔任球隊領隊的正是曹景偉。而2011年中國女足衝擊世界杯期間，與時任主帥李霄鵬搭檔的球隊領隊亦是曹景偉。

中國大陸足球協會醜聞頻傳，除了國際賽的成績一直不佳外，還爆出了假球風波，多名足協官員被調查，甚至連大陸國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才也已經落馬。

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