撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林　身分被挖出

▲死者最後被拍到的畫面。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

泰國暖武里府BangMaeNang警局1日接到報案稱，當地Ton Chuek Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現一個塑膠袋，裡面裝有一具女屍，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間已有約3至4天。經泰國警方初步調查，死者為日前失踪的中國留學生Jin Can（音譯），嫌疑人為3名中國籍男子，現已逃離泰國。

據《南方都市報》報導，此前3月31日，曼谷一所大學負責中國留學生事務的老師前往警局報案，稱一名音樂系大三年級的中國留學生Jin Can失踪。當地警方、移民局等相關部門立即展開調查，尋找該學生下落。直至當地時間4月1日9時許，警方在暖武里府Ton Chuek Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現死者屍體。

▲中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍香蕉林。（圖／翻攝自南方都市報）

泰國警方隨後對死者生前行動軌跡進行了詳細調查後透露，死者大一至大二期間均為線上授課，剛於今年3月8日入境泰國以繼續完成學業。監視器畫面顯示，死者曾於3月28日打車前往暖武里府BangYai區的一家百貨公司，隨後失去蹤跡。

經調查，3月29日上午，死者父親曾收到來自嫌疑人的勒索訊息，要求其將50萬元人民幣（約新台幣222萬元）轉入一個中國帳戶。但由於不確定女兒的具體情況，父親沒有在第一時間給歹徒轉帳。

據悉，3名嫌疑人為預謀作案，他們在BangYai地區租了住所和車，經常徘徊在這一帶。經泰國警方調查，3名嫌疑人已於3月30日離開泰國。目前，泰國警方正進一步蒐集整理相關證據。