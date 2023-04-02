　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林　身分被挖出

▲中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍香蕉林。（圖／翻攝自南方都市報）

▲死者最後被拍到的畫面。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

泰國暖武里府BangMaeNang警局1日接到報案稱，當地Ton Chuek Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現一個塑膠袋，裡面裝有一具女屍，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間已有約3至4天。經泰國警方初步調查，死者為日前失踪的中國留學生Jin Can（音譯），嫌疑人為3名中國籍男子，現已逃離泰國。

據《南方都市報》報導，此前3月31日，曼谷一所大學負責中國留學生事務的老師前往警局報案，稱一名音樂系大三年級的中國留學生Jin Can失踪。當地警方、移民局等相關部門立即展開調查，尋找該學生下落。直至當地時間4月1日9時許，警方在暖武里府Ton Chuek Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現死者屍體。

▲中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍香蕉林。（圖／翻攝自南方都市報）

▲中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍香蕉林。（圖／翻攝自南方都市報）

泰國警方隨後對死者生前行動軌跡進行了詳細調查後透露，死者大一至大二期間均為線上授課，剛於今年3月8日入境泰國以繼續完成學業。監視器畫面顯示，死者曾於3月28日打車前往暖武里府BangYai區的一家百貨公司，隨後失去蹤跡。

經調查，3月29日上午，死者父親曾收到來自嫌疑人的勒索訊息，要求其將50萬元人民幣（約新台幣222萬元）轉入一個中國帳戶。但由於不確定女兒的具體情況，父親沒有在第一時間給歹徒轉帳。

據悉，3名嫌疑人為預謀作案，他們在BangYai地區租了住所和車，經常徘徊在這一帶。經泰國警方調查，3名嫌疑人已於3月30日離開泰國。目前，泰國警方正進一步蒐集整理相關證據。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
變天時間曝！「轉冷迎雨彈」
汪小菲來台了　低調團聚家人
連2場破紀錄　林書豪：心裡不舒服
大霈才認愛4年男友「宣告分手」！
撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林
台灣第二妖怪「瑯嬌靈貓」現身高雄　專家驚喜拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬英九對陸企拍手比讚：當時我已上任！　感謝08年水災曾捐贈設備　

撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林　身分被挖出

馬英九湖南衛視開唱「月亮代表我的心」　看「祭祖影片」眼眶再度泛淚

羊煤土氣！　內蒙鄂爾多斯2022人均GDP超越北上廣拿下全國第一

B站大票網紅熬不住了！「集體宣布停更」　背後原因被挖出

馬英九向陸生解釋憲法　台灣、大陸都是中華民國「同屬一個中國」　

《中國政府網》改版　新增「國務院 我來說」提供民眾即時留言建議

英國官員譴責中國在南海「侵犯」菲律賓　陸使館回嗆：手別伸太長

市集大街上叫賣不銹鋼「棺材」　村民圍觀看熱鬧：地方沒選對！　

大陸與新加坡擴大經貿合作　完成自貿協定升級後續談判

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

馬英九對陸企拍手比讚：當時我已上任！　感謝08年水災曾捐贈設備　

撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林　身分被挖出

馬英九湖南衛視開唱「月亮代表我的心」　看「祭祖影片」眼眶再度泛淚

羊煤土氣！　內蒙鄂爾多斯2022人均GDP超越北上廣拿下全國第一

B站大票網紅熬不住了！「集體宣布停更」　背後原因被挖出

馬英九向陸生解釋憲法　台灣、大陸都是中華民國「同屬一個中國」　

《中國政府網》改版　新增「國務院 我來說」提供民眾即時留言建議

英國官員譴責中國在南海「侵犯」菲律賓　陸使館回嗆：手別伸太長

市集大街上叫賣不銹鋼「棺材」　村民圍觀看熱鬧：地方沒選對！　

大陸與新加坡擴大經貿合作　完成自貿協定升級後續談判

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

台南府城獅吼宮「吼力發大財」 套票搶先預購

莫忘初衷！新北推動停車場建設　打造最優質停車服務

嘉義台3線重機撞橋墩　騎士人車摔落10公尺深河谷吊掛送醫

多倫多大學高材生追職棒夢　樂天就近觀察投球能力

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

直擊！汪小菲來台「S Hotel現況曝光」 　低調團聚家人

劉基鴻炸裂3分砲　味全5局5比1中信兄弟

染髮「最佳間隔時間」曝光！醫：少選深色　染完1舉動必做

新北滬尾小學禮堂100周年　百歲人瑞慶生見證歷史

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

男友霸氣請客送禮　女友得知真相傻眼

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

馬英九向陸生解釋中華民國憲法

小年輕陪馬英九一起晨運！

B站大票網紅集體宣布停更　背後原因被挖出

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

撕票陸音樂系女大生！手腳捆綁橫死泰國香蕉林　

馬英九湖南衛視開唱「月亮代表我的心」 看「祭祖影片」眼眶再度泛淚

馬保國愚人節重出江湖！閃電五連鞭KO壯漢哀哀叫

定存4400萬　想領才知要等82年

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

湖南書記讚馬英九回鄉變網紅

疫後首場兩岸大學生交流在滬啟動

更多熱門

相關新聞

泰國和尚「撒15萬紙鈔」慶祝生日

泰國和尚「撒15萬紙鈔」慶祝生日

泰國一名和尚在46歲生日、出家24年的慶祝活動上獲得信徒捐贈的15萬泰銖，但依照戒律他不允許擁有個人財富，所以他選擇搭上一台起重機，直接將15萬鈔票灑到空中，讓參與慶典的信徒能夠同享祝福。

台東女騎土衝出路外　摔落水溝慘死

台東女騎土衝出路外　摔落水溝慘死

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

韓72歲志工「求愛遭拒」　竟在廟裡殺人

韓72歲志工「求愛遭拒」　竟在廟裡殺人

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

關鍵字：

泰國留學生死亡殺人

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

她揭《黑暗榮耀》秘辛　「激凸戲是假的」：劇組體貼演員

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面