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高雄傳說「陳財佑」近照曝！一看就知道是他　在地人：迷因南霸天

▲▼高雄傳說「陳財佑」。（圖／翻攝Google地圖）

▲高雄傳說「陳財佑」的廣告是許多高雄人的回憶。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄傳說「陳財佑」是知名的抓漏專家，他總是以黑白畢業照當作宣傳招牌，穿梭在高雄的大街小巷中，是許多人的回憶場景，甚至連高雄市長陳其邁競選時都曾復刻陳財佑的看板、宣傳車。然而，陳財佑的照片始終未更換，讓許多網友都好奇陳財佑現在的樣貌。

前桃園市議員王浩宇3月30日PO出陳財佑的近照，「灰色衣服的，就是傳說中的陳財佑本人」。照片顯示，陳財佑頭戴安全帽，穿著灰色印有陳財佑字樣的外套，在有水管的施工地點指揮。

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▲▼高雄傳說「陳財佑」。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲陳財佑（右）。（圖／翻攝王浩宇臉書）

網友看完紛紛留言，「歲月是把殺豬刀」、「我看名字不知道是誰，但看到長相我就知道他是誰了，這樣是正常的嗎？」「迷因的南霸天」、「跟小時侯有像耶」、「他到過我家補漏，可惜沒有合照」、「以陳財佑在高雄的知名度，如果要出來選市長恐怕邁邁也會陷入苦戰」、「其實板橋也有他的身影」。

據悉，陳財佑是高雄最知名的傳說人物，年輕時用學生時期稚嫩畢業黑白照片作為廣告，宣傳抓漏工程，但本人現在已是60歲的阿伯。另外，「陳財佑治漏技研」目前由家族第二代傳承，日前還推出NFT，還推出LINE貼圖、IG濾鏡、限量潮T等，搶攻年輕族群。

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