挑戰台灣人！超狂「納豆海鮮丼飯比薩」來了　還淋山葵照燒醬

▲最新超狂「納豆海鮮丼比薩」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有新挑戰！繼肉圓比薩後，人氣速食店品牌「必勝客」這次強勢推出台日交流之作「納豆海鮮丼比薩」，把日本人超愛、台灣人最難接受的「納豆」放進比薩裡頭，再搭配章魚、蟹肉棒等海味，並淋上特製山葵照燒醬，大口咬下還吃得到壽司米，獵奇口味即日起正式開賣，數量有限、售完為止。

必勝客再出招挑戰台人，特意選中日本國民美食「納豆」結合比薩打造最新「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，這次可是把整碗「納豆海鮮丼」搬到比薩上，先是用日式綠茶與納豆、日本壽司米製成「納豆烤茶飯」搭配莫札瑞拉起司，一口就能吃到2種香濃牽絲口感，再放上章魚、花枝、蟹肉棒等料，接著淋上山葵照燒醬，最後撒滿粉色櫻花蘿蔔片，不僅視覺效果滿分，飽足感還十足，即日起於全門市限量開吃，趕緊衝。

▲漢堡王超人氣「海老堡系列」回歸。

另，漢堡王每年限時回歸2個月、超容易斷貨的超夯「海老堡系列」也重磅回歸，選用遠洋超彈牙鮮味蝦餅作為主角，每一口都能吃到真實蝦肉的鮮甜滋味，再搭配新鮮蔬菜佐以法式芥末籽醬，大口咬下海味爆表，加上酸甜醬汁毫不膩口，有「Q彈海老堡」及「雙層Q彈海老堡」2種選擇，即日起於全門市開吃，且今年首度晉升成常態商品，再也不用擔心吃不到了。