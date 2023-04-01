台中男打AZ後嚴重頭痛+噁心　竟是血栓與疫苗相關「獲150萬救濟金」

▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，有9人因接種新冠疫苗後不適獲得救濟金，本次最高額是台中市40多歲男性，因打完AZ疫苗之後出現嚴重頭痛、噁心等症狀，就醫發現血栓併血小板低下症候群與疫苗相關，獲救濟金150萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第198次會議紀錄，會議於3月9日召開，總計審查125案，最後有9案核予救濟金，都是接種新冠疫苗，其中有4人接種AZ，獲救濟金6千至150萬，有3人接種BNT，獲救濟金5千至40萬，1人接種莫德納核予救濟金1萬，1人接種高端核予救濟金2萬。

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本次審查中獲最高額救濟金是一名40多歲男性，疾管署副署長羅一鈞說明，個案接種疫苗後 10 日因嚴重頭痛與噁心等 情形就醫，其相關檢查結果與臨床表現符合血栓併血小板低下症候群，研判與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關， 依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金新臺 幣 150 萬元。

其次是一名50多歲男性，接種BNT疫苗後9日因雙下肢麻痛等情形就醫，影像學檢查顯示多處脊髓病變。依據症狀發生時 間及臨床表現研判，其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（BNT）之關聯性，核予救濟金新臺幣40萬元。

本次審議獲救濟金還有2名比較年輕個案，都是20多歲女性，1人住於台中，接種莫德納疫苗後 3 日因胸痛、呼吸急促等情形就醫，心臟超音波檢查結果無異常，經診斷為心肌炎。依其檢驗結果及臨床表現研判，其症狀無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，核予救濟金新臺幣 1萬元。

另1人住台南，接種BNT後2日出 現皮膚發紅發癢，接種後 9 日就醫，經診斷為蕁麻疹。 蕁麻疹發作之原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等， 惟其症狀時序上仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （BNT）之關聯性，核予救濟金新臺幣 5,000 元。