濱海公路大小車追撞！馬3卡民宅鐵門「車尾消失」　一度雙向封閉

▲台2線濱海公路發生車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／新北報導

台2線濱海公路今(1)日早上9時33分發生車禍，1輛水泥車與Mazda 3不明原因發生碰撞，25歲轎車駕駛手部擦傷，造成雙向無法通行，警消獲報緊急出動瑞芳分隊共4車11人前往，事故一度造成嚴重回堵，已於10時8分排除狀況，詳細肇責還有待後續釐清。

畫面中可以看見，深藍馬3與水泥車相撞後，撞向路旁住戶的鐵門，引擎蓋掀起、左後車身整個內凹全毀，車況十分悽慘，所幸駕駛僅手部擦傷，送醫治療無生命危險。