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台灣體育正妹淪性奴！　奧運教練伸狼爪5年「表現差身體懺悔」

曾教出奥運奪牌選手的N教練（化名）遭控長期性侵女學生，地院審理後將他判刑。（圖／CTWANT合成照）

▲曾教出奥運奪牌選手的N教練（化名）遭控長期性侵女學生，地院審理後將他判刑。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣體壇一位N教練（化名）曾培育出數位奧運國手，在體育界頗負盛名，但記者調查發現，這位N教練曾對門下女學生小芬（化名）性侵長達5年，從國三一直摧殘到大二，小芬因擔心影響自己的體壇前途而不敢聲張，直至長大後才敢提告，法院審理後判N教練2年3月徒刑，全案仍可上訴。

據了解，N教練已婚，是北部某國中體育隊的創隊功臣，該校許多學生都來自弱勢家庭，前校長為提供學生多元發展，10多年前指示N教練成立一支單項運動隊伍，且一開始該隊只招收女生隊員。

該校的運動隊伍在N教練的帶領下成績斐然，「開隊元老」女學生更在奥運奪牌，讓N教練一夕爆紅，此後多次受訪，在體壇分享帶出奪牌選手的經驗，但在其道貌岸然的外表之後卻藏著一起長達5年的性侵案。

記者調查，N教練在訓練時十分嚴格，一但學生表現不好他便會大發雷霆，甚至不惜用體罰以換取好表現，學生們對他又敬又畏，嚴師形象卻成了他朝學生伸出狼爪的最佳偽裝。

2010年4月間，N教練帶著小芬和其他女學生到台東參加全中運，而小芬在排名賽時表現不佳，N教練怒不可遏，小芬心懷愧疚，賽後到教練的房間「懺悔」，為了讓教練消氣，小芬只好捨身與他發生關係，並就此開始長達5年的惡夢。此後，N教練約以每週2、3次至每月至少一次的頻率與小芬發生關係，就連去國外比賽都不忘逞慾，小芬為了自己的前途只能默默忍受，直到升大學後才逐漸脫離魔掌。

而小芬過去因心智不成熟，一度認為自己與N教練是「男女朋友」，長大成人才逐漸意識到這段不倫關係並不正常，在考慮良久後，日前提出告訴，地檢署依妨害性自主罪嫌將N教練起訴，地院也於3月23日作出判決。

N教練帶領的隊伍曾在奧運場上奪牌，他表面看起來道貌岸然，實則性侵女學生長達數年。（圖／報系資料照）

▲N教練帶領的隊伍曾在奧運場上奪牌，他表面看起來道貌岸然，實則性侵女學生長達數年。

地院認為，被告身為教練，本應克盡職責，提供小芬穩妥成長之訓練環境，盡力照護小芬身心之健全發展，然其竟悖逆倫常，對斯時年幼之小芬為上開犯行，造成小芬身心受創，足以影響被害人健全之人格發展，惡性非輕，衡酌被告犯罪後坦承部分犯行之態度，及其自述碩士畢業之智識程度、目前無業、須扶養母親、經濟狀況小康之家庭經濟生活狀況，判處2年3月有期徒刑，全案仍可上訴。

N教練曾任教的該所學校則表示，N教練去年就因「個人因素」離開，校方對於此案皆依法處置，但對於細節則不便透露，記者也傳送臉書訊息聯絡N教練，但至截稿前未獲回應。

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