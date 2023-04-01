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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

企業界「傳奇軍師」詹志輝　高層幹部上課有人腿軟、有人被趕出去

▲▼詹志輝個性率直，論企業缺失一針見血，毫不留情面，令不少企業家又愛又恨。（圖／永續會提供）

▲詹志輝個性率直，論企業缺失一針見血，毫不留情面，令不少企業家又愛又恨。（圖／永續會提供）

記者陶本和／台北報導

在2020年疫情席捲全球之際，我駐法代表處一則在臉書的貼文掀起討論，除了稱許台灣防疫表現外，更說台灣的經濟實力等同於瑞典，排名全球20，人均GDP等同德國；副總統賴清德近日出席中部上市櫃公司菁英聯誼會會長交接典禮時，也勉勵台灣的經濟實力要成日不落國。可見企業之於台灣要被世界看見，有著舉足輕重的角色。

在政治上，政治人物需要軍師級的幕僚團隊，好比國民黨前秘書長金溥聰之於前總統馬英九，而前民進黨秘書長邱義仁也被譽為「綠營第一軍師」；事實上，企業也是需要軍師，而詹志輝就是企業界公認的「傳奇軍師」。

詹志輝是一名企業講師、經營顧問，在此同時，他還是一名知識探索者、社會哲學及與登山家。他熱愛旅遊，像極他追求知識、探索知識的過程，正因為明白「登高必自卑，行遠必自邇」，他更著眼於腳踏實地的每一步，嚴謹構築他知識體系的每一塊玉磚。

詹志輝在每一次的旅途中，他也發現企業永續經營的道理，是創造顧客、員工與股東三贏獲利，他建構出一套系統方法，已經逐步實踐在兩岸三地許多企業中。三十餘年來，他深入企業，解決經營難題，協助提升製造品質與效率、研發技術突破、新產品開發，並取得財務成果。輔導對象橫跨電子業、製造業、服務業等眾多領域。

曾經有人問詹志輝，「企業經營領域是否有比他更強的顧問？」他很有自信地回答，「過去百年沒有，希望百年內可以有」。然而，這份自信並不是自大，詹志輝曾向許多大師取經，包括六標準差創始人之一的Stephen Zinkgraf、創新產品開發大師Joseph P. Ficalora、TRIZ大師Sergei Ikovenko等。這些老師在各自領域都很強，但想要經營企業，不能只靠單一方法。

「兼容並蓄」，就是詹志輝總是在追尋知識的旅途的原因。他說，書讀得越多，越感覺到不足之處，於是他的企業經營方法，不只有精實生產、六標準差、品質管理系統等等，還有一套他的哲學方法論，這套方法論適用於各個領域。

回顧詹志輝輔導過兩岸三地的企業，具體案例如大陸的美的集團、中糧集團，台灣上市公司以密封元件聞名全球的茂順，頂尖碳纖維複合材料產品開發與製造的拓凱，號稱是伺服器機殼一姐的勤誠興業，拿下美國電動車齒輪大單的本土公司，甚至台南知名的30年老店8818炸雞等，都經過詹志輝的改造。

「看到其他公司的效果，一股腦就去上詹老師的課，結果踢到鐵板。」某間上市公司老闆受訪時談起詹志輝說，詹志輝上課不像其它公司內訓課，不是唸個PPT過場領錢走人，而是真的實戰演練，理論講完，馬上帶入公司正發生的問題實作一遍。

這位上市公司老闆笑說，許多公司老闆上課前一晚睡不著，比談生意還緊張，最「抖」的還是公司高層幹部，每次實戰演練都嚇到腿軟，但正是因為痛苦才會成長，學生們都形容詹志輝「目光凌厲，內心柔軟」，不幫公司解決問題就不會善罷干休。

這位老闆透露，有某企業高層因為學習期間不專心，也不做筆記，當場團隊被詹老師請出教室，並要財務立刻退費，嚇的其他在場企業老闆全不敢吭聲。他認為，企業老闆們已將詹志輝視為傳奇人物，甚至擔心對手公司發現這塊寶貝。

▼詹志輝個性率直，論企業缺失一針見血，毫不留情面，令不少企業家又愛又恨。（圖／永續會提供）

▲▼詹志輝個性率直，論企業缺失一針見血，毫不留情面，令不少企業家又愛又恨。（圖／永續會提供）

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關鍵字：

詹志輝

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