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全球供應鏈驟變！製造業遇挑戰　詹志輝：低成本智慧製造時機到了

▲▼永續企業經營協會總顧問詹志輝。（圖／記者陶本和攝）

▲永續企業經營協會總顧問詹志輝。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

由於威權主義的擴張，世界民主國家集結對抗威權國家，進而導致全球供應鏈驟變，諸多歐美企業減少對中國供應鏈的依賴；而台灣站在抵抗威權的第一線，許多台灣企業被迫在大陸與台灣之外，尋找生產基地。永續企業經營協會總顧問詹志輝則斷言，低成本智慧製造的時機到了。

世界局勢近年極為震盪，威權主義的擴張之下，呈現世界民主國家開始集結，共同面對威權主義國家，而台灣更成為對抗威權的第一線；總統蔡英文近來也多次提醒國人，這幾年世界供應鏈變動下，勢必面對經濟的挑戰，在日前是否發送振興N倍券或普發現金的議題討論中，她也堅持必須留部分稅收以備不時之需。

對於世界局勢的變動，以及兩岸政治局勢的挑戰，都極為牽動許多兩岸企業的發展。對此，永續企業經營協會總顧問詹志輝接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，大陸疫情日益嚴峻，以及之前大陸已經實施的讓低階製造移出內地，在大陸生產變得充滿風險，許多台商不得不將工廠移回台灣。

然而，詹志輝也說，將生產基地移回台灣卻必須面對成本仍須和大陸廠商競爭的窘境，使台灣生產面對成本壓力，形成所謂「鮭魚返鄉的成本大作戰」。

詹志輝表示，整個東亞，從日本、韓國、台灣、大陸、越南都面臨缺工潮，工人變成稀缺資源，也導致工資水漲船高；加上全球商業趨勢邁向去全球化，各國政府用盡政策利多鼓勵企業在地生產，讓全球製造在地化擁有更多優勢。他認為，上述種種因素都是台灣製造業面臨的挑戰。

詹志輝說，不少人認為工業 4.0 不失為一道良方，但2019年愛迪達在通往工業4.0的路上被迫折返，宣佈關閉其智慧工廠（Speedfactory），重新設廠亞洲，但工業4.0為何無效？答案只有簡單一句，就是「成本過高」。他表示，推動工業 4.0 的過程不只愛迪達吃盡苦頭，許多企業的工業 4.0 示範工廠，都只供顧客或政府要員參觀使用，最重要的還是那句老話「成本過高」。

詹志輝分析，工業4.0的高成本來自生產價值流，包含資訊流、物料流、產品設計和生產單元，都沒有經過最佳化就進行工業 4.0，導致成本過高、效益不佳。因此，工業 4.0 不是台灣製造業的好解藥，應從「低成本智慧製造( Low Cost Intelligent Manufacturing, LCIM)」著手方能解決問題癥結。

詹志輝舉例，伺服器機殼廠勤誠﹝8210﹞日前剛舉辦嘉義新廠開幕典禮，高層直接表示，由於新廠致力打造成「低成本智慧製造的基地」，單月產能與大陸廠相當，但僅需1/3人力。身為「低成本智慧製造（LCIM）」專家的詹志輝指出，LCIM就是要同時做到「自動化+低成本」、「低庫存+短交期」、「少人化+國際化」。

對於如何執行LCIM？詹志輝提出四推動階段，第一，是導入先進拉動生產排程系統，這一階段會整合訂單處理方式、排單原則、跟單原則、規劃各種庫存，最終建立統一全廠資訊流的訂單識別碼。這一階段可以大幅降低庫存、縮短交期，並且建立資訊流的基礎。

詹志輝表示，第二階段，是重新規劃生產線體，有時必須強化 DFA 或 DFM。這一階段目標在提各工程站生產效率，並減少人力；第三階段是優化生產線，包含提升 OEE、優化生產參數、降低換線時間等；最後第四階段，是整合前面所有工作，透過整體資訊流、物料流和庫存連結，實現低成本智慧製造。

詹志輝表示，雖然工業4.0仍被許多業者奉為圭臬，但一條產線貴得要死，有多少企業用得起？成本能減半嗎？這迷思終應被打破，台灣的電動車齒輪天王本土企業，打包機大師元貝實業，前進越南的台商華岡鞋廠，碳纖維複材大廠拓凱（4536），油封和科技密封元件製造大廠茂順（9942）都是採「低成本智慧製造」的經典案例。

因此，詹志輝總結指出，LCIM的精髓應該是：最低與最適庫存量，降低庫存土地需求並滿足顧客交貨需求；最短交期，降低通路與在途庫存；最低製造成本，台灣製造成本和大陸相近，北美製造成本和亞洲製造加運費相近；最少人力，在符合成本原則下，儘可能減少人力，一般可減少三分之二人力。

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