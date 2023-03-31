開工第一天就奪3命！台中中區還有32顆未爆彈　市府緊急出手

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中市中區台灣大道299巷一棟老屋30日上午發生工安意外，3名工人遭倒塌的老屋掩埋，無人生還。台中市都發局長李正偉今（31）日表示，申請建造執照通過之後，昨第一天正式開工，但廠商「沒有依照該有的安全措施做好擋土就施工」才因此釀禍。

▲台中都發局長說明房屋倒塌原因 。（圖／記者鄧木卿攝）

李正偉今出面說明房屋倒塌原因，表示7號這棟建築物去年申請拆除執照，並完成拆除後，今年重新申請建築執照，也依規核准並申報開工，然而，昨第一天正式開工，廠商卻沒有依照原來的施工計畫，針對安全措施去做相關的處理，就直接開工。

李正偉說明，近日台中下雨，導致土壤受到雨水浸潤，以及原來的建築物挖除後造成減壓，進而導致5號建築物的側壓力增加，再者，廠商又臨時挖排水溝，便直接要鋪鋼筋及地盤，才導致崩塌，而這部分都發局也直接勒令停工，並開罰1.8萬。

李正偉表示，都發局未來會針對三項措施來加強，並針對中區老舊建築改建部分，要求相關施工計畫應該把周邊所有老舊建築一併標示，有屬於超過6、70年以上的老舊建築，會特別要求加強相關的安全措施，必要時會請他洽詢相關工會做施工諮詢，完成後才能正式施工。

李正偉提到，都發局目前已針對相關議題召開緊急會議，並針對中區老舊建築物施工的部分做全面性的清查盤點，目前共有32件工地正在施工，都發局也會將這32件施工計畫送相關單位審查，後續也會加強勘驗及查檢。