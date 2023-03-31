看南韓影片慘遭槍決！孕婦、未成年當眾受刑　北韓450頁人權報告曝

▲南韓政府報告指出，北韓人權情況受嚴重威脅。圖為領導人金正恩視察指導飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓統一部31日首次公開發布政府層級的《北韓人權報告書》，內容多達450頁，收集自2017年1月至2022年末期間的508名脫北者證詞，記載了1600多件侵害人權案例，包含政府濫用公權力草菅人命，觀看南韓影片、使用鴉片、用手指著前領導人金日成肖像等行為都被判死刑重罪，受處決者包含未成年和孕婦。

根據路透社與南韓YTN報導，南韓統一部30日發布報導指出，北韓人民生命權似乎受到極大威脅，許多地區都發生不合理的處決，罪名不僅有暴力犯罪、毒品交易，就連觀看南韓影音內容、從事宗教活動等迷信行為也是死刑理由，尤其是在邊境地區，未經司法程序就隨意對逃逸或試圖越境的囚犯與竊賊「當場處決」的情況更是頻繁發生。

▲金正恩施行高壓統治，他一邊說話黨政府官員低頭猛抄重點。（圖／路透）

報導指出，2015年來自元山市的脫北者證詞稱，有6名16到17歲的青少年因觀看南韓影片和使用鴉片，被判死刑後槍決。2017年一名懷孕6個月的北韓女性在家裡跳舞的影片外流，她跳到一半用手指著金正恩的祖父金日成肖像畫的動作成為死刑理由，即便是孕婦也遭到公開處決。

另外也有證詞指出，北韓女性暴露在各種暴力之中，政府還針對精神或智力方面具有疾患者強制進行生物實驗，北韓軍隊俘虜、韓戰前後強制被綁架至北韓者（拉北者）、兩韓離散家屬逐漸受到更廣泛、更嚴格的監視管制和歧視。

南韓統一部表示，今後將每年發布《北韓人權報告書》，積極向國內外揭露北韓人權現狀，但仍將取決於該年進入南韓的脫北者人數以及證詞多寡，受疫情加強邊境管制影響，若只有極少數的新證詞，來年便無法提出新的報告書。

南韓總統尹錫悅本周指出，北韓居民在人權方面遭受悽慘對待的真相應該被一一曝光在國際社會上，他還指示統一部停止「援助北韓」，尤其在對方尋求開發核武的情況下一毛錢都不能給。