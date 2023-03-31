　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ChatGPT熱潮　學者提醒：仍須人工檢驗內容

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲ChatGPT引關注，學者認為使用AI時，仍需要人工檢驗內容。（圖／路透）

中央社

ChatGPT等生成式AI（人工智慧）掀起熱潮，台灣學術倫理教育資源中心舉辦線上講座，學者提醒，AI可減輕研究者的負擔，但也可能被特定團體操控，仍須人工檢驗內容。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論。台灣學術倫理教育資源中心30日舉辦「生成式AI對研究與學術倫理的影響」線上講座，吸引約4000名民眾線上觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所長孫以瀚在講座中提到，生成式AI是一個具革命性的新工具，未來勢必改變人的行為，人必須做出調整，才能適應及利用AI。

孫以瀚指出，生成式AI可用於整理文獻、修改程式、修改英文，減少研究者投入的心力，以更專心聚焦於創新。但另一方面，AI也可能被特定團體操控，透過訓練用的資料庫，影響AI生成的內容。因此使用AI時，仍需要人工檢驗內容，並思考如何突顯自我的創新與價值。

陽明交通大學副校長周倩表示，學術發表是學界之間、學界與社會大眾之間的溝通與交流，基於學術倫理誠實及透明原則，研究中使用生成式AI工具應適當揭露。

周倩提到，目前部分學術出版商已針對生成式AI發布相關的政策，包含生成式AI工具不可作為學術發表的作者，或是規定須於方法或聲明中揭露使用AI工具。

成功大學外國語文學系主任劉繼仁表示，從英文學術論文寫作的脈絡出發，並分享自身測試ChatGPT的結果。他提出，研究者使用AI工具時，應給系統清晰、詳細的提示，建議可分段給予提示，最後仔細檢查所生成的內容，確保系統資料的準確性和可靠性。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
肝臟過勞4跡象！　醫：粉刺變多「別以為回春了」
雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」
六福村被轟「殺狒滅口」喊告獵人　隔一天改口回9字尷尬笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會：泰國雞蛋含關稅運送洗選　每盒68元合理

ChatGPT熱潮　學者提醒：仍須人工檢驗內容

學生選科系「電機、資訊最熱門」！台南女中曝2因素：台積電效應

開槍獵人2次替六福村「擦屁股」　這次打死狒狒成輿論箭靶

炒飯妹暫時休兵！自曝被護理師「拎回病房」不省人事　粉絲超心疼

她吃酸菜魚「咬到戒指」！全場以為上演求婚　結局尷尬了

37歲男每天早餐吃三明治「健檢發現胃炎」　醫示警：增加胃癌機率

六福村遭爆料「狒狒超過250隻」　園區回應了

搶掃墓潮！夾娃娃機放「應景消耗品」　用途逗樂一票人：有防火嗎

三寶違停「放三角警示牌」裝死！悠哉買便當30秒片曝光　警要罰了

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

現場彈奏路人點歌曲目　突蹦出薩克斯風無縫合奏

西部海上浮屍增至20具　7人遺體為越南偷渡客

農委會：泰國雞蛋含關稅運送洗選　每盒68元合理

ChatGPT熱潮　學者提醒：仍須人工檢驗內容

學生選科系「電機、資訊最熱門」！台南女中曝2因素：台積電效應

開槍獵人2次替六福村「擦屁股」　這次打死狒狒成輿論箭靶

炒飯妹暫時休兵！自曝被護理師「拎回病房」不省人事　粉絲超心疼

她吃酸菜魚「咬到戒指」！全場以為上演求婚　結局尷尬了

37歲男每天早餐吃三明治「健檢發現胃炎」　醫示警：增加胃癌機率

六福村遭爆料「狒狒超過250隻」　園區回應了

搶掃墓潮！夾娃娃機放「應景消耗品」　用途逗樂一票人：有防火嗎

三寶違停「放三角警示牌」裝死！悠哉買便當30秒片曝光　警要罰了

台美租稅協定仍未簽　美財政部長指「重大問題」　台財政部回應了

農委會：泰國雞蛋含關稅運送洗選　每盒68元合理

ChatGPT熱潮　學者提醒：仍須人工檢驗內容

美國22節火車出軌！「載大量乙醇」貨櫃起火　小鎮800人緊急疏散

學生選科系「電機、資訊最熱門」！台南女中曝2因素：台積電效應

人行道騎車跟女同學聊天「瘋狂3彈射」　離合王出面賠償神展開

台中霸凌案挖出校長過往　教師投下「7成7反對票」照樣當選

2023母親節必搶「底妝優惠組」！Lisa最愛的嬌蘭24K氣墊、BB冬蟲夏草67折

開槍獵人2次替六福村「擦屁股」　這次打死狒狒成輿論箭靶

長髮妹去爬泰山！回家「褲子鬆了」瘦近3公斤超興奮：再爬

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

今彩539開出頭獎！幸運兒抱回800萬獎金

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

六福村喊告獵人　隔一天改口尷尬笑了

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

句尾「加上1符號」妹子喊：看起來很不屑

更多熱門

相關新聞

凡是找AI　上大學還要學什麼？

凡是找AI　上大學還要學什麼？

上大學不再只是為了學一門專業，而是把自己練成更有學習力、更快速掌握環境變化、對知識的整合運用更熟練的人。新科技的亮相讓這趨勢更明顯，不只考驗學生，也嚴格考驗大學的教學資源。怎麼教，才能在AI生成如此輕鬆的時代，仍能點燃學生探索未知與找答案的熱情？

ChatGPT風險！學者憂：內容被特定團體操控「需要人工檢驗」

ChatGPT風險！學者憂：內容被特定團體操控「需要人工檢驗」

馬斯克與AI專家連署　暫停訓練強大AI

馬斯克與AI專家連署　暫停訓練強大AI

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

關鍵字：

ChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

內馬爾打牌1小時輸3000萬！掩面崩潰笑翻網

肝臟過勞4跡象！醫：粉刺變多「別以為回春了」

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

丁特紫布事件求償2千萬　遊戲橘子換律師上陣

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

哈孝遠當球隊總經理挨罵「毒瘤」　公開收入：不後悔

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面