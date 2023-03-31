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快訊／E奶女蛇頭重判7年半！騙4豬仔到柬埔寨「46分帳」　

▲E奶女蛇頭張惟甄仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

▲E奶女蛇頭張惟甄仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢指揮刑事局中部打擊中心去年8月破獲以女子張惟甄(42歲)為首的人蛇集團， 成功攔截救出5名「豬仔」，彰化地院審理終結， 依犯涉嫌意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等5罪，判處7年6月有期徒刑、另外共犯邱守毅、林男各處4年6月、3年6月有期徒刑，由於張女另有共犯羈押審理中，今年3月台中地院裁定繼續羈押。

張惟甄、邱守毅、林男分別自2022年5月間加入詐欺集團。在臉書社團「偏門工作」以月薪10萬元應徵打字員、機房維護人員，並包辦被害人出境的一切相關事務，再由人員「陪伴」將人載至桃園機場出境。

▲E奶女蛇頭張惟甄仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

▲E奶女蛇頭張惟甄同夥邱守毅仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

專案小組調查，該集團為跨國犯罪組織，集團分工縝密，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，而張惟甄等人負責「人事組」業務，採取正招、騙招等2種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。邱守毅在網際網路社群網站、交友媒體以高薪工作為由詐騙及接送被害人前往被告張惟甄指定地點；林男則負責接送被害人前往指定旅館住宿及辦理護照等事宜。

彰化地院指出，邱於2022年5月-6月10間，先後以騙招方式介紹A男、B女給張安排出國，2人4、6分帳，張女取得8萬元報酬、邱男取得12萬元報酬。C男的友人為詐欺集團成員，同年6月間以騙招方式，使C男同意至柬埔寨工作，由張安排C男於7月13日搭機至柬埔寨。張女再於臉書張貼快速貸款、海外快速工作賺錢，讓D女搭機飛往柬埔寨工作。

▲E奶女蛇頭張惟甄仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

▲E奶女蛇頭張惟甄仲介台人淪豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

去年8月15日經警持彰化地院搜索票及彰檢檢察官搜索、趁張女到外交部領事事務局辦理護照時將她拘提，並及時攔阻E男、F男、G女出境到泰柬等國。由於張女擁有E奶傲人上圍，其中1名豬仔不知自己已落入圈套，還不斷出言騷擾張女，張表面隱忍，但私下已交代柬埔寨同夥，等這位豬仔落地赴柬後要「好好照顧一下」，幸虧警方及時攔截救人，否則這名男子的下場恐十分悽慘。

法官審酌被告張惟甄等3人以此「騙招」方式，致被招募者陷於錯誤，而同意前往柬埔寨或泰國。抵達後由不詳成員帶往特定地點，並以沒收護照、限制手機使用、設置監視器、外有「持槍成員」固守等方式監控及限制其等人身自由。
如違反規定，可能遭集團成員施以沒收手機、警告、罰款或毆打等處罰，如有不從，則可能遭集團成員拘禁、毆打、體罰，甚至可能轉賣至其他從事詐欺等不法工作之公司；若要求返台，則需施用詐術騙取國內友人前往頂替其工作位置、或由國內家屬交付特定金額贖金。

▲E奶女蛇頭張惟甄仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

▲E奶女蛇頭張惟甄同夥邱守毅仲介豬仔被逮。（圖／ETtoday資料照）

法官認被告3人所為，除嚴重破壞人際間之信任關係，亦對我國社會秩序造成危害，更嚴重影響我國之國際聲譽。張惟甄依共同犯圖利以詐術使人出國罪，共3罪，各處有期徒刑5年6月、5年2月、5年，又共同犯圖利以詐術使人出國未遂罪，共2罪，各處有期徒刑3年8月、3年10月。應執行有期徒刑7年6月。邱守毅判處有期徒刑4年6月。林男則依共同犯圖利以詐術使人出國未遂罪，處有期徒刑3年6月。

▲邱守毅仲介豬仔被搜出帳冊及手機。（圖／ETtoday資料照）

▲邱守毅仲介豬仔被搜出帳冊及手機。（圖／ETtoday資料照）

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關鍵字：

E奶女蛇頭彰化地院張惟甄柬埔寨

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