嚴防「台版柬埔寨」事件重演　蘆洲擴大治安會報轄內21校全參加

▲ 防止「台版柬埔寨」事件重演，蘆洲擴大治安會報轄內21校全參加。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙危害民眾身心甚鉅，詐騙集團手法也不斷更新，為避免再有民眾受騙，新北市蘆洲警分局今日擴大召開治安會報，邀請多個單位代表參加，更著重對轄內的國小、國中、高中等21所學校進行宣導，藉由加強反詐意識避免年輕學子受到傷害。

蘆洲警方表示，今日的治安會報邀集新北市政府教育局、社會局、衛生局、消防局及所轄蘆洲、五股、八里等3區公所等代表參加，除邀集轄內超商與銀行業者一同與會出席外，並邀請轄區里長及國小、國中、高中等21所學校校長及家長會代表與會，加強民眾反詐騙意識，分局結合相關單位，針對目前詐騙案件頻傳，全面加強宣導，使民眾瞭解詐騙集團誘騙被害人落入陷阱手法，進而有效防處類似事件發生。

分局長林詮峰表示，近日詐騙案件頻傳，尤其「台版柬埔寨」求職詐騙危害民眾身心甚鉅，不要誤信網路上標榜輕鬆高薪的求職廣告，求職者須留意三要(要告知親友面試地點、要檢視應徵的行業與職務、要檢視徵才廣告內容是否合理)及七不(不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作）等原則，於求職前應提高警覺，注意自身安全。