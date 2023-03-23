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應曉薇被控賄選不起訴原因曝　5桌4.4萬...幕後金主竟是民進黨員

▲▼台北市議員應曉薇涉賄選，訊後請回 。（圖／記者劉昌松攝）

▲應曉薇曾因涉嫌賄選遭約談，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北記者

台北市議員應曉薇去年競選連任期間，因涉嫌以餐會方式賄選遭檢調搜索約談，台北地檢署深入追查，比對出席者證詞與相關人LINE記錄後發現，餐會是由資深民進黨員陳川原，為了拓展殯葬業務而出資宴請鄰里長，應曉薇只是受里長邀請前往致詞，23日以無犯意等理由處分不起訴應、陳等6人。

陳川原同時也是台灣仁本生命科技股份有限公司負責人，從陳水扁時代就開始助選至今20多年，他因為是坐過牢的更生人，認識擔任更生人教誨師的應曉薇，陳川原平時為了促銷生前契約，交代公司經理彭有燨不管藍綠，都要去幫忙。

對於2022年10月12日晚上，在台北市新東南餐廳的5桌餐會，陳川原強調是希望透過這場鄰里長的聚會，促進業務，所以叫彭女去請客，陳川原說，彭女因自己的政治傾向，都不願幫其兒子陳聖文助選大安文山區議員選舉了，自己怎麼可能叫彭女去幫應曉薇辦餐會募款。

▲▼台北市議員應曉薇涉賄選，被告彭有爔10萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣仁本生命經理彭有爔受老闆陳川原指示，為了拓展業務幫忙支付餐會開銷 。（資料照／記者劉昌松攝）

應曉薇本人則解釋，這場餐會只是祕書幫忙整理的行程之一，她到哪裡去，當然都會跟現場的選民請託支持，這樣的行程太多了。而實際發起這項餐會的是當時華江里長候選人楊華中，他表示，因為疫情關係，已經很久沒有跟里內鄰長聯誼，這場餐會基本上是1個感恩餐會，他不認為1場餐會就能幫應曉薇拉到票。

檢察官調查後認定，這場5桌共宴請40餘人的餐會，目的除了慰勞華江里內鄰長、拓展人本生命的生前契約業務外，雖然也含有造勢及固樁性質，但還算是常情，應曉薇在競選期間出席各種活動時拉票、尋求支持，當然合理，無法認定應曉薇和楊華中有利用餐會賄選的犯意，因此處分不起訴應曉薇、楊華中、金主陳川原、彭有燨以及應曉薇的助理等共6名被告。

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