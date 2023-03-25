彰化7連霸村長輸1票敗選　驗票翻盤變平手...將來恐抽籤決定

▲花壇鄉灣雅村老村長一票之差提告現任村長羅尹君當選無效。（圖／翻攝自內政部）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選，彰化縣花壇鄉灣雅村長選舉部分，由羅尹君以294票一票之差，險勝連7連霸老村長梁橋村293票，老村長不服氣提當選無效，經過彰化地院法官於今年2月6日重新勘驗599張票數，從12張無效票中，找到1張圈選梁橋村大頭照，改認定為有效票，2人皆為294票，判羅尹君當選無效。未來若二審維持原判，將以抽籤決定村長人選。

▲花壇鄉灣雅村長羅尹君。（圖／翻攝自選舉黃頁）

去年11月26日彰化花壇鄉灣雅村開票現場一片鬧哄哄，有599人領票， 1號梁橋村293票；2號羅尹君293票；無效票12張，但開票時，有一張投給羅尹君的票，誤投進公投票匭，羅尹君加一票成為294票，經中央選舉委員會認定當選。

梁橋村原本自行宣布當選，後來對羅尹君一張有效票有爭議，提出羅尹君當選無效之訴，並要求驗票，經彰化地院法官勘驗，羅該張票蓋在大頭照邊框，認定為羅尹君的有效票；另外有一張無效票是蓋在梁橋村相片上，選務人員認定錯誤，應為有效票，兩人票數同為294票，判定羅尹君當選無效。

▲法官勘驗後無效票蓋在梁橋村大頭照上認定為有效票。（圖／ETtoday資料照）

梁橋村現年80歲，當選14屆至20屆，連7屆村長 、曾擔任灣雅社區發展協會理事長，他今天接受電訪時說，「遲來的司法正義」，接下來等抽籤決定村長人選，至於村長羅尹君則表示，當初的選務人員認定為無效票，程序不符合，選票沒有送回中選會認定，將會上訴，民政處表示，若二審維持原判，將以抽籤決定村長人選。