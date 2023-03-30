快訊／瓦礫堆看見手指、頭髮！台中工人遭埋6小時　持續搶救中

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中市中區台灣大道一段299巷30日上午發生房屋倒塌，現場3人受困。稍早救出其中一名蔡姓工人，但他送醫後因傷重不幸宣告不治，其餘兩人仍受困其中。為了加快搜救進度，搜救人員派出搜救犬前往搜救，並在瓦礫堆約1米深處發現生還者跡象，而稍早消息傳出，搜救人員在瓦礫堆看見受困者露出的手指及頭髮，目前正設法將人搶救出來。

▲台中房屋倒塌，仍有2人受困，搜救人員瓦礫堆看見露出的手指及頭髮 。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，現場為連棟透天民宅，其中一處正在施工，但沒想到隔壁百年屋齡的紅磚老屋卻不明原因倒塌，現場3名工人當場遭到活埋。警消獲報到場後，率先救出一名年約60歲蔡姓工人，但當下他已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。現場還有52歲陳姓及41歲吳姓2名工人受困。

▲▼陳姓、吳姓工人受困於瓦礫堆及鐵皮屋頂下，搜救人員正積極搶救中。（圖／台中消防提供）

為了加速救援進度，搜救人員出動2隻搜救犬前往協助救援，而稍早最新消息傳出，搜救犬在進入到房屋後半部的瓦礫堆約1米深處，發現到有生還者跡象，目前搜救人員僅能徒手或使用小機器搬運磚塊，以避免受困者受到二次傷害。

而稍早傳出消息，搜救人員在工人受困的6小時後，於瓦礫堆看見露出的手指及頭髮，經研判可能是52歲的陳姓工人，目前搜救人員正積極搶救當中。