見「人體金庫」起歹心！移工電線繞脖掐死富仲介　逃死關鍵曝

記者高堂堯、黃資真／南投報導

1明力姓泰籍移工積欠張姓仲介債務，某日與張男見面談論債務時突生歹心，以木棍痛毆、電線繞頸的方式將其固定在椅子上，再徒手掐死張男，得手6萬元現金與多種金飾，逃亡38小時後遭逮，南投地院考量力男事後配合起獲盜贓，坦承事發經過，依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

▲泰籍移工勒殺張姓仲介，遭判處無期徒刑。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



回顧此案，遇害的61歲張姓男子生前從事移工仲介，月入可達6、70萬，平時也向鄰居自稱很有錢，而其住處出入複雜，經常有移工進出，而力男因與張男有借貸往來而相識，清楚張男有一定財力。

2022年8月8日晚上，力男獨自騎乘電動自行車前往張男住處討論債務，期間力男決定強盜對方財物，先以木棍毆打，再以電線纏繞頸部、綁在椅子上，見張男還留有一口氣、持續蠕動身體，力男決定痛下殺手，活生生徒手將張男掐死，確認死亡後，再取走金項鍊、墜飾、金手鍊、金戒指、金耳墜、鑽戒指、現金6萬元。

▲張姓仲介的胞姊出面泣訴發現弟弟死狀的過程。（圖／記者高堂堯翻攝）



事後力男將部分金飾變賣獲得5萬元與新的1條金項鍊，並將其中3萬元與金項鍊送給不知情的女友，剩下的金飾自己留存，贓款最後也花用殆盡。事發隔天早上，張男胞姊發現弟弟全身被打得傷痕累累，死狀甚為悽慘，緊急報警，警方追查38小時後終於將力男逮捕到案。

檢方訊問時，力男未全然坦承犯行，甚至故佈疑陣、卸責於不詳共犯，但經查證後，全案由力男1人獨自所為，因而依法起訴。

審理時力男才坦承，與張男談論債務過程中，見對方身上穿戴之金飾等物及皮包內財物，臨時起意強盜，但起初並沒有殺人之故意。法官審酌力男強盜殺人情節嚴重，惟事後配合起獲盜贓，坦承交代整個事發過程，尚無無法教化改善之絕對反社會性，依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，強盜所得之金飾、變賣後之金飾及贓款宣告沒收。全案仍可上訴。