台灣ETC輸出海外！改善泰國高速公路壅塞　泰國組團來台考察

▲泰國智慧運輸協會再次組團來台考察。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

遠通電收ETC首度輸出海外，在泰國拿下M6與M81兩條高速公路收費交控系統建置與輔導維運合約，並於M9高速公路部分路段測試，半年間內為M9高速公路增加13%車流量，改善當地交通堵塞，成果吸引東南亞各國關注，泰國智慧運輸協會再次組團來台考察。

ETC在泰國M9高速公路測試成功，3月27日泰國再次組團來台，由泰國智慧運輸協會(ITS Thailand)理事長Dr. Sorawit Narupiti率團，與泰國道路交通局(DLT)、泰國高速公路管理局(EXAT)成員一同來台考察國道電子收費系統多車道自由流門架，並前往台灣交通部高速公路局，參觀交控中心並分享彼此經驗。

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交通部高公局副局長彭煥儒表示，很高興疫情解封後泰國再次組團來台考察，台灣國道ETC轉計程收費已邁第10年，團隊將過去累積經驗與技術整合，除幫助國內智慧交通產業相關業者出海拓展商機，更協助當地改善交通堵塞問題、獲國際關注，計程收費上路後，已超過30個國家、逾80個團隊來台考察，讓台灣國道ETC不僅是政府推動新南向指標，更是我國7大公共工程輸出團隊中，成果最為豐碩項目。

遠拓泰執行長陳聲鏗說明，在泰國M9高速公路測試營運半年間，累積超過50萬車主登記使用、超過2,700萬筆交易，數據還在持續上升，導入多車道自由流門架，有效增加該路段的交通量、改善交通堵塞，測試成果獲得泰國政府肯定，未來M6與M81高速公路的建置營運也更具信心。