台馬海纜線5年斷裂29次！　洪申翰籲數發部：應納國家基礎設施

▲民進黨立委洪申翰。（圖／立委洪申翰辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）提出《電信管理法》修正草案，民進黨立委洪申翰30日表示，台灣與馬祖的海纜近五年頻繁斷裂高達29次，幾乎都是中國大陸漁船、貨船、抽砂船有意無意的破壞，引發嚴重國安問題。因此，他呼籲數位發展部，必須加速研擬台馬海纜納入國家關鍵基礎設施，提供緊急應變與備援機制。

國家通訊傳播委員會日前決議通過《電信管理法》第72條、第72條之1、第95條修正草案，納管與海纜登陸站連接纜線、國內海纜機房及與其連接纜線，並增加規範核心資通系統可能遭受虛擬侵害態樣。此外，加重違法者刑事責任，最高可處無期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金。草案後續需與數位發展部會銜報行政院審查通過後，再完成三讀修法。

洪申翰今日透過臉書發文表示，台灣和馬祖之間的海纜斷裂，不是只有斷了網路那麼簡單，而是很嚴重的國安問題。他指出，台馬海纜五年來斷了29次，幾乎都是中國大陸漁船、貨船、抽砂船有意無意的破壞，甚至有國際媒體及國安專家提到，「這看起來是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台通訊的演習」，引起國際媒體重大關注。

因此，洪申翰呼籲數發部，除了最基本的《電信管理法》修法，必須加速研擬台馬海纜列入「國家關鍵基礎設施」，加強海纜中斷後的緊急應變與備援機制，並提供修復的海纜船、衛星通訊系統、微波、雷射通訊等技術。他也承諾，「這些我會持續監督行政部門一定要做到位、做到好。」