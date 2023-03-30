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老闆說「帶她見世面」…女大生當晚遭性侵懷孕！孕中再遭殘忍強上

▲▼女生稱在校企實習被領導性侵致懷孕。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女生稱在校企實習被老闆性侵致懷孕。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一高校女大生30日發出長文稱，曾是衡陽師範學院外國語學院的一名學生，2022年11月，她被學校校企合作單位東莞某公司老闆性侵並懷孕。在得知懷孕後，她找男方談判如何處理時，再度被對方性侵。30日，衡陽師範學院工作人員回應，已經關注到此事，學校已召開了緊急會議調查此事。

據《極目新聞》報導，該網友發布的文章顯示，她本人是衡陽師範學院外國語學院商務英語專業的學生，2021年6月，她在學校安排下進入東莞市佳睦包裝材料有限公司實習。

該公司是衡陽師範學院的校企合作單位，老闆文姓男子是學校的客座教授。她透露，老闆文男當時邀請她擔任公司總經理助理，轉正後工資為8000元（人民幣，下同）每月，她接受了邀請。

文章中提到，2022年11月12日，文男稱要「帶她見世面」，要求她一同參加某機構舉辦的活動。她按照文男的要求，第二天中午去到了活動地點，活動和飯局一直持續到夜裡9點多。當時因為喝了酒，返回途中，文男和她說了很多告白的話，以及他家庭的不幸福。隨後，文男拉著她去開房，對她實施了性侵。

▲▼女大生實習被老闆硬上懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲女孩公開色狼老闆和自己的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

2022年12月5日至9日期間，她感覺到身體很不舒服、頭暈嗜睡。當月9日，她就近去了東莞市一家醫院做檢查，當天的檢查結果顯示她懷孕了。隨後，她聯繫文男詢問怎麼處理。2022年12月9日下午，文男開了房間，說是要和她商量處理問題，但她又一次被迫與文男發生了性關係，「我當時哭著、喊著求他也阻止不了該事態的發生，同時他的動作粗暴殘忍，直到現在我才知道，他是採用劇烈性行為的方式處理掉小孩。」

此後，文男多次逼她把孩子拿掉，並承諾可以補償8萬元，但需要分10期付款。女孩稱，「他想在孩子拿掉後，以分期款捆綁我做他的性奴隸。」

在文章最後，這名女孩表示，佳睦包裝是學校定點合作單位，她認為她的遭遇不是個案，如果還有類似遭遇的同學可以聯繫她。

30日上午，衡陽師範學院工作人員回應，目前他們已經關注到此事，學校非常重視，一大早就召開了緊急會議調查此事。

30日，據《新黃河》報導，警方稱，已對嫌疑人立案偵查。

▲▼女大生實習被老闆硬上懷孕。（圖／翻攝自微博）

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