傳簡訊給過世父訴苦　他收回訊「爸也想你」驚嚇後哭了

▲學生傳簡訊給過世的父親。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西西安一名學生因為考試失利，非常沮喪，傳了簡訊到爸爸生前的手機號碼，沒想到竟收到了來自「爸爸」的暖心回訊，要他「收拾好心情，繼續出發」，還說「爸爸也很想你」。原來，學生的爸爸過世之後，電信公司將手機號碼給了別的用戶，對方希望能給學生一點力量，才決定暖心回訊。

根據陸媒報導，陝西西安的高先生近日收到了一則陌生的簡訊，是一名學生傳給爸爸的。學生提到，自己研究生沒考上，連複試都沒進去，打算再好好考一年，非常懷念爸爸，希望爸爸能託夢與他相見。

高先生一開始覺得很奇怪，想說對方是不是傳錯人了，但重看了好幾次簡訊內容之後，覺得這名學生應該是遇到了困難，想把自己的苦悶說給爸爸聽。高先生猜測，這名學生的爸爸應該已經去世了，所以才會需要「托夢」相見。

高先生認為，這名學生應該非常需要力量，於是決定以「爸爸」的名義回訊，給對方一些鼓勵，「沒關係的孩子，誰能永遠春風得意馬蹄疾，你會在一次次失敗中成長，並成為最好的自己，收拾好心情，繼續出發，讓你的青春沒有遺憾，我相信我的孩子是最棒的，爸爸也很想你！」

▼學生回訊感謝高先生。（圖／翻攝微博）



報導提到，這名學生的爸爸已經過世3年了，手機號碼後來被電信公司收回，給了高先生，但學生並不知道手機號碼有了新主人，所以才會像以前一樣傳訊過去。

學生表示，一開始收到回訊時有點驚嚇，後來感受到了高先生的好意，瞬間就流淚了。他還提到，自己以後不會再傳訊打擾高先生，「能再次收到『爸爸』的回訊，我已經很滿足了。」