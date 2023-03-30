想見「敘利亞女士官長」高雄男急匯6萬4　銀行揭帳戶源頭阻詐

▲吳姓男子（左）想匯款給敘利亞女士官長遭員警攔阻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓男子（67歲）在臉書上認識一名自稱敘利亞籍女士官長，相談甚歡，女士官長表示她剛好要到台灣可以見一面，但因包裹欠款問題，所以在小港機場卡關無法入境，吳男一聽竟跑到銀行就要匯款6萬4000元，銀行發覺有異通知警方，警方到場勸說，吳男一度還堅持要匯，但銀行一查，發覺帳戶竟是一名菲律賓女子的帳戶，當場拆穿詐騙伎倆。

▲銀行行員和員警幫忙勸說。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

吳男是28日上午9時許到鳳山區中山路銀行欲臨櫃匯款6萬4000元，由於對方帳戶是外國帳戶，引起銀行員警惕，通報警方到場協助，鳳山分局成功派出所警員岑翊禓、楊順進到場後，吳男還向員警堅稱不是遇到詐騙，並說和該女子在網路上認識，以前就見過對方。

▲員警協助吳男釐清真相。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方詳細了解後，發現對方所稱的機場位置並非是真正的小港機場，警員楊順進再觀看吳男與對方的對話紀錄，發現吳男與對方並非從前就認識，並告知入境跟包裹問題完全沒有相關。

▲吳男出示雙方聯絡的簡訊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

最後銀行行員也查出對方提供之帳戶所有人是菲律賓籍的女子，並非敘利亞籍，且對方在3月18日就在國內有提領其帳戶內金錢的紀錄，並非其所稱28日才到臺灣。面對多項證據後，吳男才恍然大悟，保住自身的積蓄，也感謝警方及行員的熱心勸告。