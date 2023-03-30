六福村黑歷史被挖！6隻「埃及聖䴉」逃出繁衍近萬　釀生態浩劫

記者陳俊宏／綜合報導

六福村29日深夜發出新聞稿，確認被槍擊殺死的東非狒狒是他們的，將在今天（30日）上午10時30分在園區內開記者會說明。而六福村的「黑歷史」也被挖出，40多年前曾引進6隻外來種「埃及聖䴉」當觀賞鳥，卻在颱風侵襲過後全逃逸快速繁衍，粗估全台最多時至少有近萬隻，嚴重壓迫本土物種生存空間，釀成生態浩劫。

▼埃及聖䴉又被稱為「巫婆鳥」，身體全白，後羽黑色，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀。（圖／林務局提供）



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▼嘉義東石鄉埃及聖䴉巢區，曾有2000多隻密密麻麻擠滿草地，畫面十分驚人。（圖／資料照／陳建樺提供）



埃及聖䴉又被稱為「巫婆鳥」，身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處。

埃及聖䴉因與本土原生小白鷺、牛背鷺棲地需求一致，常常侵佔其築巢地及搶奪食物資源，其適應生態環境能力頗強，在野外環境繁殖力強，無天敵，易造成所處地區生態失衡，是非常強勢的外來種，會壓迫本土物種生存空間。

▼埃及聖䴉在台灣幾乎沒有天敵，壓迫本土物種生存空間。（資料照／網友魏清水提供）



▼埃及聖䴉在外不斷繁衍，擠壓原生鳥類生存空間。（圖／資料照／陳建樺提供）

事實上，埃及聖䴉最早由六福村在1979年引進6隻當觀賞鳥，30多年前一場颱風侵襲，導致鳥籠遭到破壞，6隻埃及聖䴉趁機逃逸而出，直到1984年間首度被目擊埃及聖䴉仍然在外繼續存活、繁衍，粗估全台最多時至少有近萬隻。

林務局自2019年開始執行埃及聖䴉移除工作至今，已移除近2萬隻成（鶵）鳥、7000多顆蛋，目前僅數百隻零星散布全台。

▲▼林務局以人道方式移除埃及聖䴉。（圖／翻攝臉書「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」）



許多網友留言，「埃及聖䴉災難，是六福村產生的！那隻東非狒狒，也是六福村養的」、「抵制六福村！請大家不要忘了多年前的6隻埃及聖䴉，也是六福村出來的！然後還造成外來物種入侵的問題，掠奪了台灣原生種生物的資源跟空間。」

東非狒狒逃亡18天，左胸受到槍傷送醫不治。六福村29日深夜發出聲明，經由通過結紮傷口比對，認了狒狒是他們所有，並立即關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，相關單位及主管將進行懲處，並將在今上午將召開記者會說明。

▲▼埃及聖䴉外觀、生活史。（圖／林務局提供，中華民國野鳥學會製作）

▼東非狒狒中槍枉死。（圖／林務局提供）

