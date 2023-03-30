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男童失控衝路中！神勇媽10秒「追上壓制+甩起抱走」　驚險影曝光

 記者閔文昱／綜合報導

俗話說「馬路如虎口」，家長帶孩子出門時務必要特別注意，否則稍有不慎就可能引發危險。WoWtchout -地圖型行車影像分享平台近日分享一段畫面，一輛轎車正要通過某處路口時，一名男童突然從人行道衝出，媽媽見狀趕緊追上前將男童壓制在地，並把男童抱回路旁，所幸當時並無車輛路過，才沒釀成意外。

「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」21日在YouTube分享影片，拍攝地點位於拍攝地點位於新北市板橋區館前西路，一輛轎車正要往中山路一段方向行駛時，路旁卻突然衝出一名男童，媽媽雖伸手想將男童拉住，但男童卻反而加速往前衝，一路跑到馬路中央。

▲一名男童突爆衝到路中，身後媽媽及時追上並將男童壓制抱走。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

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▲一名男童突爆衝到路中，身後媽媽及時追上並將男童壓制抱走。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

所幸，當時對向車道剛好紅燈，媽媽在雙黃線附近追上男童後，馬上將男童壓倒在地，防止他繼續亂跑，並抓住男童雙手將他甩起抱離馬路，隨後就陸續有車輛通過該路口，整個過程不到10秒，驚險畫面也讓網友PO文嘆稱，「媽媽最後那個壓制很漂亮…」

影片一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「給這個媽媽一個讚，比太多父母好多了」、「現代很少看到這麼有用的家長了」、「還好沒有出事，帶過小孩才知道，暴衝不用0.5秒，所以最好要背防走失背包」、「媽媽都是超人，最後舉起來小孩子都飛起來了」、「這媽媽，我給尊敬」、「車主有在看路，給讚！小孩的命大家在救，希望他長大能看到這段影片」。

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