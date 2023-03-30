衛生紙、行李箱買1送1！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

婆媽省荷包時間到了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，這周可是祭出超多品項買1送1，包括衛生紙、衛生棉等，還有手工水餃、牙膏、行李箱也都有買1送1，小確幸趕緊收下，提醒部分優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎Eason時尚簡約20吋ABS拉桿箱／玫瑰金、藍、黑灰／尺寸36x23x57公分／淨重約2.6公斤

優惠：1898元買1送1

期限：即起～4月11日

◎楓康食品PE保鮮膜60公尺

優惠：79元買1送1

期限：即起～4月11日

愛買

◎UCC職人冰咖啡910g

優惠：特價99元買1送1

期限：即起～4月6日

▲愛買UCC職人冰咖啡買1送1。（示意圖／業者提供）

大潤發

◎舒潔洋甘菊拉拉抽取式衛生紙90抽X10入／串

優惠：294元買1送1，平均每件142元

期限：即起～4月5日

◎蔥阿伯東北手工水餃（高麗菜豬肉/韭菜豬肉）720g／包

優惠：189元買1送1，平均每件94.5元

期限：即起～4月5日

好市多

◎科克蘭超濃縮清香洗衣精

優惠：原價699元，特價569元，現省130元

期限：即起～4月2日

◎親愛的二合一白咖啡

優惠：原價599元，特價479元，現省120元

期限：即起～4月2日

全聯

◎UCC職人咖啡（典藏風味／法式深焙／炭燒濾掛式咖啡）8gX12入

優惠：184元買1送1，平均1盒92元

期限：即起～4月6日

◎DARLIE好來極致護齦牙膏（蜂膠／抗敏礦鹽／五色植萃）(120g)

優惠：特價188元買1送1，平均1條94元

期限：即起～4月6日

美廉社

◎義美古早傳統豆奶無糖／低糖1000ml

優惠：40元/瓶，任選2瓶74元

期限：即起～4月4日

◎立頓英式奶茶／萃香奶綠535ml

優惠：28元/瓶，會員獨享任選2瓶39元

期限：即起～4月4日

▲7-11精品咖啡爽喝同品項第2杯10元。（圖／業者提供）

7-11

◎CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵

優惠：同品項第2杯10元

期限：即起～4月4日

全家

◎咖啡 優惠：全品項第2杯半價

期限：即起～4月18日

◎指定衛生棉品牌（靠得住、蘇菲、康乃馨）

優惠：指定品項同價位買1送1，再送威德好呵護1日補給錠1包

期限：即起～4月4日

萊爾富

◎多款濕紙巾、面紙、礦泉水

優惠：舒潔舒涼冰巾18抽會員加購價49元；康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚補充包買1送1；舒潔抗菌濕巾、舒潔紙手帕買1送1（價格不同以2件5折計）；味丹多喝水-微鹼性竹炭離子水850ml、怡漾鹼性離子水588mL第2件10元

期限：即起～4月4日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，不限冰熱

期限：即起～4月5日