新北消2梯次6天常訓！增救人自救應變　再邀「脫戒達人」教祕技

▲「脫戒達人」泰山分隊隊員黃國峰（左一）教導同仁密技 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局第二救災大隊有鑑於近年來公寓火災日漸趨增，為減少居民在火場中傷亡，以搶救人命為第一優先，推動火災搶救公寓住宅全情境模擬訓練，加強對梯間佈線搶救概念，並邀請有「脫戒達人」之稱的泰山分隊隊員黃國峰，開班教導利用牙線、潤滑劑協助民眾移除戒子、玉鐲等物。

新北市消防局第二救災救護大隊舉辦2梯次為期6天的常訓，利用消防廳舍進行模擬公寓火災梯間布線組合訓練，針對消防員應變各式不同的樓梯，進行梯間佈線組合訓練，除了以往順梯布線搶救外，更運用梯間縫隙進行梯間垂直佈線技巧，以加快佈線搶救速度。

戰技教官團更加入模擬情境，如濃煙狀況、大門緊閉、發現受困民眾、同仁火場迷失啟動自救（Mayday），使同仁懂得瞭解火場緊急應變處理機制及學習火場受困時，如何自救做出處置應變。

▼訓練公寓梯間搶救人命及自救應變 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

另外也邀請有「脫戒達人」之稱的泰山分隊隊員黃國峰，開班教導面對民眾手指受傷腫脹，導致戒子、玉鐲無法順利脫除狀況，利用牙線、潤滑劑等簡易器材，在不損壞戒子、玉鐲狀況下協助移除，黃國峰特別利用休假時間傾囊相授，分享個人脫除知名品牌戒子的過程及經驗，更研究出獨特的脫戒密技，來教導同袍。