綠營批馬英九稱「當了這個」　鍾沛君反嗆：可悲！雞蛋裡挑骨頭

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九28日下午參訪南京中國近代史遺址博物館時，因稱「孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了這個96年」，遭到綠營人士批評。對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，綠營立委已經不只是「雞蛋裡挑骨頭」，甚至到了可悲的地步，連馬英九沒說過的話也硬要栽贓。

馬英九昨日下午參觀南京總統府，在參訪的過程中，看見了國父遺像與「青天白日滿地紅」國旗之後，特別站到了國旗的前方，向大陸朋友介紹國父孫中山，他說，「我趁此機會和大陸朋友介紹一下，孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了這個...呃...（相差了）96年。」

鍾沛君表示，只要看一下實況影音，就知道馬英九之所以會說「這個」，可能是一時忘了年份數字而短暫停頓，但綠營立委包括王定宇、蘇巧慧等人，卻為此批評馬英九只敢講「這個」而不敢講總統，結果馬英九傍晚與江蘇省委書記信長星餐敘時，直接說出「我過去當台灣總統」等語。

「這個男人太狠了！一句台灣總統就讓綠營失智列車再度翻車」，鍾沛君說，綠營立委已經不只是「雞蛋裡挑骨頭」，甚至到了可悲的地步，連馬英九沒說過的話也硬要栽贓。她可以體會綠營的尷尬，說什麼沒有總統、沒有民國，結果第一天行程「民國與總統」一次滿足，讓原本磨刀霍霍準備向馬的力道，只能轉移去談狒狒。

鍾沛君呼籲，既然民進黨是為了中華民國好、為了台灣好，「就算說不出一句好話，也不要瞎掰造謠、丟人現眼。」