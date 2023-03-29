中華電信率先iPhone預設開啟VoLTE功能　最快1秒撥通　通話可高速上網

▲中華電信率先同業提供iPhone預設開啟VoLTE（Voice Over LTE）功能。

圖、文／中華電信提供

中華電信昨（28）日宣布率先同業提供iPhone預設開啟VoLTE（Voice Over LTE）功能，iPhone手機免設定，只要更新至iOS 16.4版本，即能享受最快一秒撥通、通話同時可高速上網及擁有清晰立體的高音質，VoLTE服務搭配開啟手機內「Wi-Fi通話」功能，即刻滿足室內外語音撥打、接聽和收發簡訊，中華電信與您一起正式進入行動通信VoLTE時代！

現申辦中華電信精采5G月繳999元以上方案，即可免費使用CHT Wi-Fi上網公眾熱點，消費者在各大超商、咖啡廳、速食店、機場等公共場域選用中華電信提供Wi-Fi通話和上網，免計行動流量，享受VoLTE搭配Wi-Fi通話服務的嶄新行動生活體驗。

中華電信VoLTE漫遊服務領先同業與全球業者合作已開通33國77網

中華電信VoLTE漫遊服務積極與全球業者合作，領先同業已開通33國77網，客戶於國外使用VoLTE通話，不論撥打或接聽，VoLTE費率也較一般語音漫遊費率更便宜，每分鐘只要新台幣6元起，透過VoLTE漫遊撥打電話回台灣，以中華電信用戶至日本與韓國漫遊為例，費用相較一般語音漫遊可節省約67%至75%，至美國漫遊在當地接聽電話，最高亦可節省61%。國人最喜愛的旅遊國家日本、韓國、美加及中港澳，均已開通VoLTE漫遊服務，客戶出國若有語音需求只需以原門號申請國際漫遊上網方案，通話費率省很大。