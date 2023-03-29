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王世堅來勢洶洶！何志偉自信初選會贏　「我做事不做秀」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委初選登記24日截止，北市議員王世堅將挑戰現任立委何志偉，兩人將在初選階段廝殺，傳出黨主席賴清德已介入協調。對此，何志偉29日上午受訪表示，目前很多前輩都有關心，台北市在大選來說有時比較辛苦，自己有信心在初選勝出，「我做事不做秀，期待接下來時間能團結、君子之爭，基層支持者都期待雙贏，雙贏台灣才可以贏。」

▲民進黨立委何志偉於台北市黨部登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

何志偉表示，今天下午會有初選協調，要尊重所有與會者，細節不便透露，我的想法是，其實可以達到雙贏，「其實政治就是尋求所有的可能性」，可能性背後有幾個原則，期待2024賴清德一定要贏、立院席次最大化，團結是最大公約數。

何志偉指出，我很感謝支持者，讓我在上次大選拿到史上的最高得票率，這幾年的努力和經營，包含發現金、酒駕累犯的生命教育及治安，我有交出亮眼成績單，也跟駐美代表蕭美琴在國外努力幫台灣交朋友。

何志偉表示，除了在選區認真努力外，在國際空間的拓展，也是一直以來努力的，也期待支持者可以一起支持，再幾個小時後要進入協調，尊重所有與會者，細節就不便透露。

至於賴清德是否有出面協調？何志偉指出，目前很多前輩都有關心，台北市在大選來說有時比較辛苦，期待可以「顧好、顧穩」，自己有信心在初選勝出，因為在選區經營、國際努力，甚至是民生經濟都有涉略，「我做事不做秀，期待接下來時間能團結、君子之爭，基層支持者都期待雙贏，雙贏台灣才可以贏。」

至於若協調不成？何志偉表示，接下來時間可以預期一件事，台灣國際挑戰還有很多地方可以努力，這個層面我有展現自己的專業，至於初選如何，現在都在協調，可以的話一起努力，重點是期待席次最大化，期待賴清德也要能夠贏，雙贏是最大公約數。

對於黨內協調，立委許智傑表示，黨內競爭是好事，其實我一直不太贊成剛選上議員就來挑戰立委，才就職四個月，就要轉換跑道，先前對選民承諾不恰當，不管國民黨還是民進黨，我都要公開呼籲，剛當選議員不要吃碗內看碗外，是有負選民委託。

許智傑指出，，全國每個區域都可能有不同派系的人角逐初選位置，從賴主席角度一定是盡量協調，我一直認為黨內應該要有2分之1條款，避免剛當選4個月就要參選，是比較不好的現象，但有時協調是個人意願，賴清德也不能強迫誰要聽誰的，再法規還沒訂出來之前，希望盡快協調，盡快有結果。

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