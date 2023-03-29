又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

記者游芳男、邱中岳／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局日前接獲線報，竹聯幫仁堂明仁會在宜蘭成立分會，且近期吸收大批幫眾，主要活動在宜蘭羅東地區，甚至在宜蘭熱炒店與人發生口角，分會長就找來多名成員當街追砍對方，導致被害人手腳斷裂、氣胸、血胸，行徑相當囂張。

警方調查，1名平時以竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會長自居的江姓大哥，近期不斷在宜蘭羅東地區吸收小弟，23日凌晨時分，江男在羅東一家熱炒店與人發生口角衝突，竟然直接撂來10多人，並且將2名被害人包圍理論。

▲竹聯幫明仁會宜蘭分會長，在宜蘭熱炒店與人口角，竟率眾砍殺對方。（圖／記者游芳男翻攝）

2名被害人想逃跑，遭江男等人追砍，導致2名被害人手腳筋斷裂、氣胸以及血胸等狀況，警方獲悉後，立刻展開追查，27日出動上百名警力，圍捕江姓分會長等13名幫眾，並且起獲開山刀、西瓜刀等各類刀具，列外還有毒品。

▲明仁會宜蘭分會長吃熱炒跟人吵架，竟撂人追砍對方。（圖／記者游芳男翻攝）

警方訊後依照殺人未遂、《組織犯罪條例》以及毀損等罪嫌送辦，其中江姓分會長遭到收押禁見，現場3名少年也全部裁定收容。警方呼籲，宜蘭警方亦將持續針對幫派公開活動與相關衍生犯罪進行全面打擊，絕不讓黑道幫派染指這片美好的蘭陽大地。