快訊／中南部外海2周內驚見「8具遺體」！疑遭人蛇集團海上丟包

▲台中港離岸風電風機水上基座驚現男屍，2周後海巡隊員又陸續在中南部外海發現7具遺體。（圖／民眾提供）

記者張君豪、陳韻如／台中報導

台中港離岸風電7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上，至今仍無法查出身分。沒想到，事隔才兩周，海巡隊又在台中往南到高雄沿海陸續發現7具半裸男女浮屍，陳屍地點分別在台中、雲林、台南、高雄等地。對此，國安單位高度重視，懷疑遺體是遭人蛇集團海上丟包，但詳細案情仍有待調查釐清。

▲▼中南部外海陸續發現遺體，警方調查調查中。（圖／記者張君豪翻攝）