南韓撥款600億韓元重振觀光　宣布台灣等22國旅客免申請K-ETA

▲南韓決定將暫時免除台灣、日本等22國旅客在免簽下持K-ETA入境的規定。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

為了振興民間內需經濟、活絡觀光，南韓副總理兼企劃財政部長秋慶鎬今（29）日在會議表示，政府將投入600億韓元（約新台幣14億元）預算補助民眾在旅行、住宿、渡假時的花費；同時南韓設定外國赴韓旅客數突破1000萬人次的目標，為讓旅客入境更便利，至明年底前免除22國旅客入境持K-ETA（電子旅行許可）的規定，包括台灣。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅29日上午主持非常經濟民生會議時，秋慶鎬發表上述政策，為了活絡南韓國內民生經濟與內需市場，政府決定撥款600億韓元，向100萬名民眾補助平均每人3萬韓元住宿費、向19萬名民眾補助平均每人10萬韓元渡假費，同時推廣多達50餘個大型活動（mega event，大規模文化、商業、運動活動）振作內需。

至於在南韓境內各地也將擴大實施超過130個以上的地區性慶典，政府將提供消費折價券、擴點實施免費對外開放公共機關。秋慶鎬表示，「為了改善全國民眾的觀光、消費條件，政府將擴大實施獎勵措施，同時致力於提升觀光便利度。」

為了能讓今年南韓的外國旅客入境數量超過1000萬人次，南韓決定至明年底前免除包括台灣、日本、香港、澳門、新加坡、美國、加拿大、英國等22個被拒入境率低的國家與地區旅客需持K-ETA入境的義務。秋慶鎬表示，「為了能夠達成今年來韓觀光客數量超過1000萬人次的目標，將致力提升入境的便利度、積極推動擴充韓流資源。」

據悉，目前台灣人赴韓旅遊即可免簽證入境，雖然當局取消入境PCR，不過仍須事前申請K-ETA旅遊許可，填寫內容包括輸入電子信箱、上傳護照照片等基本資料，並繳交申辦費用1萬韓元（約新台幣240元），最遲須出發前72小時完成。

南韓政府決定將增加往來中國、日本、東南亞等國際航線的航班，恢復至新冠疫情以前的80至90%。同時，南韓自從新冠疫情爆發後便暫停實施過境免簽，如今南韓政府宣布最快將於5月起恢復過境免簽。