尹錫悅揚言停止援助北韓：若開發核武別想拿一分錢

▲南韓總統尹錫悅揚言停止援助北韓。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

南韓政府31日將首次公布北韓人權調查報告，南韓總統尹錫悅今天也指示統一部停止對北韓「傾囊相助」，要明確讓北韓知道「若開發核武，我們一分錢也不會給」。

尹錫悅今天主持國務會議時做以上表示，可能是針對北韓領導人金正恩日前要求增產武器級核原料，回應強硬發言。不過南韓總統辦公室官員會後向媒體表示，人道援助至今仍維持不受政治、軍事考量影響的一貫原則。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導稱金正恩呼籲增加武器級核原料，並公開最新微型核彈頭「火山-31」，引發各界關注。

南韓宣布將公布北韓人權報告同時，尹錫悅表示「應實際開始履行北韓人權法」。南韓在2016年通過實施北韓人權法，希望藉此改善北韓人權狀況並發展兩韓關係，但至今未公開發行相關報告。

尹錫悅指出，北韓人權法制定至今約7年，「但連北韓人權財團都未能設立，現在才公開北韓人權報告」，暗指前政府在北韓人權問題上未積極作為，他也表示希望藉明天起舉行的民主峰會與正在召開的聯合國人權理事會議，向國際社會公布北韓實際人權狀況。

「公開北韓實際人權狀況對國家安保而言也相當重要」，尹錫悅認為人權狀況代表一個國家的正當性所在，「安保與統一的核心路徑就是讓國內外了解我們所調查到的北韓人權與政治、經濟、社會實際狀態」，希望藉此喚起國際社會關注北韓。

31日將公布的北韓人權報告約300頁，是透過對2017年起逃離北韓的脫北者進行深層面談等調查方式搜集資訊集結而成。