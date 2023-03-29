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4月9項新制一次看！電價漲11％、北北基計程車變貴　這天起發6千元

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲4月許多新制與荷包有關。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者朱祖儀／綜合報導

4月1日不只迎來5天清明連假，也有多項新制上路和民眾的荷包有關，包括全民普發6000元即將到來、電費調漲、北北基計程車起跳價大漲到85元等。《ETtoday新聞雲》整理將在4月上路的9項新制，讓您一次看懂。

1、全民普發6000元現金

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政府普發的6000元現金可通過5項管道領取，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」，4月6日起選擇登記入帳、直接入帳、偏鄉造冊發放者，將能陸續拿到6000元現金；4月10日起開放ATM領現；郵局領現則要到4月17日才能持健保卡、身分證或居留證至郵局領取。

▲▼電費,夏日電價,民生用電,限電,能源價格,節能減碳,台電,停電,節電,跳電,電表,電價調漲,備轉容量。（圖／記者李毓康攝）

▲電費將調漲。（示意圖／記者李毓康攝）

2、電價平均調漲11%

經濟部電價費率審議會考量到112年燃料價格仍處高檔，決議平均電價調漲11%，住宅用電平均每度從2.61元漲至2.65元、產業用電平均每度從2.91元漲到3.38元。住宅用戶可留意，700度以下者不調整、701度至1000度者調漲3%、1001度以上者則漲10%。

▲彰化農曆春節計程車每車次加收100元。（示意圖／ETtoday資料照）

▲北市計程車收費提高。（示意圖／ETtoday資料照）

3、北北基計程車起跳價70元漲至85元

自4月1日0時起，北北基地區計程車起跳價從70元調高至85元，夜間加成時段（23時至隔天6時）從90元漲至105元，延滯計時秒數（車速每小時5公里以下）從每80秒5元調整成每60秒5元。

4、加熱菸從重課稅

「菸酒稅法」第7條修正條文，明定加熱菸將採每公斤或每千支為單位，從高課徵1590元稅金，將在4月上路。

▲▼7/13微解封在望，整個台北市區人車明顯變多。在尖峰上班時刻，台北橋名聞中外的機車瀑布也漸漸恢復車潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲機車道路駕訓每人補助1200元。（示意圖／記者湯興漢攝）

5、機車道路駕訓4月試辦，每人補助1200元

為降低機車肇事率，交通部公路總局規劃4月起全台14家駕訓班推出「實際道路訓練」，已考取機車駕照民眾可再報名機車道路訓練，訓練路線約3公里，總計3小時，項目包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓。各家收費約1500元到2500元不等，公路總局將補助1200元，初期配合政策，將以1200元收費，加上政府補助，等於民眾可免付費。

6、台北市生育補助加碼

台北市為鼓勵生育將加碼生育獎勵金，4月4日起出生的新生兒都能受惠，第一胎從2萬加碼至4萬元，第二胎從2.5萬變4.5萬元，第三胎從3萬加到5萬元。

7、桃園市YouBike前一小時免費

4月1日起租借桃園市YouBike，由前30分鐘免費延長至前60分鐘免費，等同享有10公里免費路程。

8、新竹縣敬老禮金1萬元

新竹縣政府今年續發1萬元敬老禮金，年滿65歲、2005年8月1日以後設籍竹縣且截至申請日當天設籍滿10年的長輩，4月1日起至9月30日均可向戶籍地鄉鎮市公所申請，去年已申請並審核通過者則可免申請。

不過敬老禮金有排富條款，若是110年個人綜合所得總額超過50萬元、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元、領有軍公教退休金、領有老農（漁）福利津貼、以及領有榮民就養給與者，均不得領取。

9、高雄車站站東路科技執法

高雄火車站站東路4月1日起正式開始科技執法，如果車輛停車逾3分鐘，將自動蒐證舉發，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

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