誆波蘭挖礦投資虛幣吸金數千萬　EXP集團2負責人遭搜索約談

▲北檢發動搜索約談偵辦EXP ASSET集團吸金案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

宣稱正在波蘭挖礦，可指導虛擬貨幣交易投資EXP ASSET集團爆出吸金案，上百名自救會成員控告集團毛姓台灣區負責人涉嫌詐欺等罪，檢調單位蒐證後，懷疑集團1年多吸金數千萬元，28日兵分5路搜索，預計約談毛女與集團亞洲區陳姓負責人和2名幹部，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

自稱華爾街金童的毛女對外號稱是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，還曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師等證照和金融機構資深經歷，毛女宣稱，曾帶領團隊到波蘭實際考察，還與波蘭EXP總裁派翠克．克魯賓斯基見面，將此集團先引進大陸與台灣，再拓展至日星馬泰等國。

據了解，這個EXP集團運作方式，主要是向投資人宣稱礁島虛擬貨幣交易市場投資，投資方式分為「靜態投資」與「動態投資」，靜態約可獲利2成，動態投資則除了自身獲利外，還可拉朋友當下線抽成。

檢調調查，集團從2018年起，到2019年9月對外聲稱公司遭駭客攻擊導致網站掛掉前，吸金約數千萬元，涉犯《刑法》加重詐欺及《銀行法》違法收受存款等罪，經上百名受害人組成自救會提告，檢察官28日指揮調查局新北市調處展開搜索約談。