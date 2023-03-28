　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩宣布加快核武生產！北韓首「公開核彈頭」　恐進行第7次核試

▲▼金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美國與南韓接連實施軍演，恐將促使北韓（朝鮮）加快實施第7次核試驗的腳步。北韓最高領導人金正恩日前視察核武研究所，表示已指示相關單位加快核武生產腳步，官媒更在相片中公開戰術核彈頭「火山-31」，宣稱可攜載在巡弋飛彈、核魚雷、多管火箭砲。另外，北韓昨（27）日再度模擬空中引爆核武。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩27日前往核武器研究所，進一步指導核武生產相關事業，他強調核武器研究所與原子能相關部門應該貫徹黨中央的構想，讓國家核武器持有量呈幾何式增長，同時他在現場聽取最近一年來核武發展方向與戰略方針，視察國家核武綜合管理系統「核扳機」情報化技術，並檢視核反擊作戰計畫和命令書。

金正恩表示，「在發展核武的事業上，我們絕對不能就此知足，必須持續致力於強化核武力量。一定要準備好，無論在何時、何地都能隨時使用核武，如此一來（我方）才不會有使用核武的機會。具備超越想像、且具強力優勢的核武態勢，才能讓敵方懼怕我們，無法隨意挑釁我國主權、政治制度和人民。」

＊註：北韓過去以來多次強調「以核制核」，將發展核武視為遏制對方發起核武戰爭的籌碼，其聲稱不會主動優先使用核武。

▲▼金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

《朝中社》同時公開北韓研發的戰術型核彈頭「火山-31」（화산-31），只見金正恩身後擺著各種直徑40至50公分的核彈頭，每個彈頭上方的牆上都掛著介紹框，上面寫著「火山-31攜載核彈頭」、「600mm超大型放射砲（多管火箭砲）核彈頭」、「火星砲-11ㅅ型核彈頭」、「火星砲-11ㄴ型核彈頭」、「火星-2型核彈頭」等字樣。

根據南韓《韓聯社》，核彈頭輕型化屬於較高階的技術，過去以來南韓軍方與情報當局推測，北韓在技術上還未能發展到將核彈頭輕型化至能掛在短程彈道飛彈（SRBM）的階段，而此次為北韓首度對外公開戰術型核彈「火山-31」，目前南韓當局正在針對照片分析核彈頭的長度、直徑等，判斷是否為北韓成功達成輕型化的戰術核彈頭。

據悉，先前北韓對外公開過的核彈頭為強化裂變核武器（推測）、氫彈（北韓宣稱）。

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

北韓從去年至今頻繁進行飛彈試射，其中較常試射固態燃料短程彈道飛彈KN--25（多管火箭砲）、北韓版「ATACMS」KN-24、北韓版「伊斯坎德爾」KN-23，似乎暗示最新公開的核彈頭可以掛在這些飛彈上，至於官媒照片牆上掛著的介紹框，則表示可以掛在600mm超大型放射砲（多管型火箭砲）、核動力無人攻擊潛艇（水下無人載具）海嘯、巡弋飛彈、KN-24、KN-25等。

韓國國防研究院（KIDA）現任研究委員李尚圭（이상규，音譯），按照北韓先前進行第5、6核試驗的慣例來看，北韓27日公開戰術型核彈頭火山-31之後，很有可能是威脅近期內將進行第7次核試驗的警告訊號。據悉，北韓2017年9月3日早晨公開核彈頭後，幾個小時後便進行第6次核試。

▲▼北韓25至27日再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓25至27日再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

另外，南韓聯合參謀本部昨（27）日表示，北韓於27日上午7時47分至8時從黃海北道中和郡向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈。《朝中社》對此透露，北韓27日動員相關部隊從平壤市力浦區域，瞄準咸鏡北道金策市無人島，發射2枚地對地戰術彈道飛彈，上面掛著實驗用的模擬核彈頭，並在上空500公尺進行引爆。

《朝中社》宣稱，北韓25至27日再度針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯-1型」進行測試，從元山海域投入武器，並沿著設定好的600公里鋸齒狀和橢圓形航線，經過41個小時27分鐘後抵達當局設定、位於咸鏡北道花臺郡外海，擊中目標，並在水底引爆。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
楊丞琳「月台吻李榮浩」！　夫妻返台現蹤松機
快訊／楊子儀突退出八點檔拍攝　三立聲明：中止一切合作
汪小菲不服上訴！　大S「9字回應了」
快訊／動物園檢驗結束　狒狒遺體送往淡水
快訊／狒狒中槍他「忙拍照」　農業局約談：緊繃多日一時放鬆
LIVE／狒狒枉死誰下令開槍？真相大追緝　爆血重摔畫面令人怒
狒狒爆血還被重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝
狒狒被射殺！　她驚「獵人這舉動最可怕」
快訊／被指授權開槍！六福村最新聲明：將對獵人提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國人妻「直播殺夫」！尖叫後秒切斷　當女兒面殘暴開槍

開車別戴鯊魚夾！她車禍一摔竟被「刺穿頭殼」　後腦杓噴血慘照曝

中國武器庫擴增　紐時：亞洲加速軍備競賽「自二戰以來最大規模」

完事後女友偷走保險套「直接灌入下體」　美男目睹超崩潰

18歲女網紅自豪「沒出過車禍」 幾天後離奇被撞死6秒詭異片瘋傳

金正恩宣布加快核武生產！北韓首「公開核彈頭」　恐進行第7次核試

TikTok就像一把上膛的槍！　美國安局：非立即威脅而是戰略問題

金髮男捐精上癮！成功騙「上百女懷孕」　全球擁有550多個小孩

韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終於合格　許願帶孫去動物園

創作全被AI偷走！　美藝術家怒了「提集體訴訟」反擊

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

狒狒落網

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

東非狒狒抓到了！農業局「正面對峙」　擊發1槍結束逃亡之旅

美國人妻「直播殺夫」！尖叫後秒切斷　當女兒面殘暴開槍

開車別戴鯊魚夾！她車禍一摔竟被「刺穿頭殼」　後腦杓噴血慘照曝

中國武器庫擴增　紐時：亞洲加速軍備競賽「自二戰以來最大規模」

完事後女友偷走保險套「直接灌入下體」　美男目睹超崩潰

18歲女網紅自豪「沒出過車禍」 幾天後離奇被撞死6秒詭異片瘋傳

金正恩宣布加快核武生產！北韓首「公開核彈頭」　恐進行第7次核試

TikTok就像一把上膛的槍！　美國安局：非立即威脅而是戰略問題

金髮男捐精上癮！成功騙「上百女懷孕」　全球擁有550多個小孩

韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終於合格　許願帶孫去動物園

創作全被AI偷走！　美藝術家怒了「提集體訴訟」反擊

00878、0056兩檔千金ETF怎麼選　一文看從這些面向比較

陳時中回牙醫本業！談政壇卻喊「沒有真的離開」、再不再選「難說」

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！　夫妻返台現蹤松山機場

美國人妻「直播殺夫」！尖叫後秒切斷　當女兒面殘暴開槍

九二共識是中華民國？　侯友宜：重要是台海穩定、區域和平

尪當「7年家庭主夫」不回職場！人妻年薪250萬嘆：心累想離婚

狒狒遭槍殺！動保盟提五大疑點　要求檢調單位介入調查

國軍又出包「弄丟槍管」　陳建仁：結果出爐要嚴加處理

邦交國從量變到質變　中華民國未來恐一個邦交國都沒

輸給張育成不氣餒！達爾貝正向看待：我還是一名大聯盟球員

國際熱門新聞

大馬夫婦炸魚當午餐　結果中毒1死1重傷

媽用iPhone定位追蹤　發現22歲兒陳屍水溝

美國田納西發生小學校園槍擊案　3兒童死亡

和姊姊長超不像　女DNA揭發「3姊妹全不同爸」

台宏斷交後　宏都拉斯政府下達30天撤館期限

咖啡喝多恐引發心臟衰竭！　研究曝1招分辨代謝快慢

華人演員第一！　梁朝偉獲威尼斯影展終身成就獎

烏東市鎮遭轟炸如末日　全球歌手為烏克蘭和平發聲

正妹抽中機票遊香港　還得自付4500元稅金

領養寵物犬變食人獸　3歲女童右臉被吃下肚

以色列司改引發全國罷工　總統籲政府立即停止

銀行股表現走強　美股上揚194點

中宏建交疑打壓蔡英文出訪　美國務院回應了

女槍手掃射釀6死！　美田納西州爆國小槍擊案

更多熱門

相關新聞

韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終合格

韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終合格

由於高齡駕駛風險高，因此部分國家鼓勵民眾在到達一定年齡後「繳回駕照」，然而南韓卻有一名阿嬤鍥而不捨地嘗試，報名960次考試，才終於以69歲的高齡拿到駕照。阿嬤靠著賣自己種的蔬菜為生，她表示，自己是為了工作才想要學習開車，也想要帶孫子、孫女去動物園玩。

即／俄軍演朝日本海發射飛彈

即／俄軍演朝日本海發射飛彈

韓擬「男性30歲前生3胎免當兵」　台大醫女兒神回

韓擬「男性30歲前生3胎免當兵」　台大醫女兒神回

壽司郎屁孩「關在家2個月」　母天黑才敢出門

壽司郎屁孩「關在家2個月」　母天黑才敢出門

日本海岸驚見「大量烏賊」擱淺　罕象嚇人

日本海岸驚見「大量烏賊」擱淺　罕象嚇人

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩核武核彈頭火山-31核試驗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

未來23天「4生肖衰爆」大破財

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

直擊張韶涵「罕見回台北」！

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

勇者砸26萬「買好市多98吋電視」　買後超悲劇

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面